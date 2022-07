Montréal-Alger : quelles sont les conditions sanitaires d’entrée ?

Avec la saison estivale les Algériens partent en vacances, et la diaspora rentre au pays. L’Algerie accueille donc un bon nombre d’entrants en cette période.

Dans le cadre d’un rappel, le consulat général d’Algérie à Montréal revient sur les conditions d’accès au pays.

Dans une publication partagée sur le compte officiel du consultât, il est précisé que « ressortissants algériens et les étrangers qui s’apprêtent à prendre l’avion à destination de l’Algérie » sont dans l’obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un passeport vaccinal de moins de 9 mois pour accéder au territoire.

Ce protocole sanitaire est imposé par l’Algerie, afin de minimiser les risques liés à la crise sanitaire de la COVID-19. Pour rappel, depuis le début de le pandémie, le pays a enregistré un bilen total s’élevant à 266700 contaminations, 178948 guérisons et 6876 décès.

Alger – Montreal : une mesure sanitaire rétablie

Après un assouplissement des conditions d’entrées précédemment mise en place pour gérer la crise sanitaire, le Canada en restaure une. En effet, le ministre fédéral canadien de le santé Jean-yves Declos a révélé sa volonté pour le maintien les mesures de dépistage aux niveau les frontières.

Selon un communiqué publié par le responsable, cette mesure sanitaire sera mise en place à partir du 19 juillet 2022. Ce test de dépistage aléatoire sera de vigueur dans quatre aéroports différents : Calgary, Toronto, Vancouver et Montréal.

En ce qui concerne les arrivants algériens, ils sont bel et bien concernés comme le reste des voyageurs. A savoir que pour être considéré comme étant « vacciné », la personne doit posséder un schéma vaccinal approuvé par le gouvernement canadien, 14 jours avant son arrivée dans ce pays.

Quant aux personnes non vaccinées, un confinement de 14 jours doit être fait. De plus, il leur ai demandé de se soumettre à un test de dépistage au jour 1 et au jour 8. Un isolement de 10 jours est requis si le test est positif.