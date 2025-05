Montréal – Alger dès 413 $ pour l’Aïd 2025 : Air Canada et Air Algérie cassent les prix

Alors qu’Air Algérie propose actuellement des promotions permettant de voyager à prix réduits vers de nombreuses destinations internationales, sa concurrente Air Canada affiche aussi des bons plans pour la fête de l’Aïd al-Adha.

L’été est une période de vacances scolaires et de congés pour de nombreuses personnes à travers le monde. Cela entraîne une augmentation du nombre de voyageurs souhaitant passer des vacances en famille, et par conséquent, une hausse des prix pratiqués par les compagnies aériennes.

Dans ce contexte, les voyageurs algériens peinent à dénicher les bons plans de voyage, notamment sur la ligne Algérie – Canada, connue aussi pour les prix des billets élevés qui dépassent les 1200 dollars en cette période.

Vols Montréal – Alger : des vols à prix réduits chez Air Canada pour juin 2025

Malgré la difficulté habituelle de trouver des tarifs avantageux pour les liaisons Alger – Montréal, la compagnie Air Canada propose actuellement des offres intéressantes pour ses clients. En effet, des billets d’avion sont disponibles à partir de 986 dollars.

Ce tarif s’applique notamment sur les voyages en aller simple programmés entre le 26 et le 29 mai 2025. Cette initiative pourrait offrir une opportunité bienvenue aux voyageurs souhaitant passer l’Aïd al-Adha en Algérie, à un coût potentiellement plus abordable que d’ordinaire.

Par ailleurs, le transporteur aérien canadien propose également des vols avec escale beaucoup plus abordables. Des voyages avec escale à Paris CDG, au prix variant entre 413 dollars et 578 dollars, pour un aller simple programmé pour la même période.

Les vols Alger – Montréal en promotion chez Air Algérie

Air Algérie a lancé une importante campagne promotionnelle pour la saison estivale 2025, ciblant particulièrement les voyages pendant l’Aïd al-Adha. La compagnie propose des tarifs très attractifs sur plusieurs destinations clés, notamment entre la France et l’Algérie.

Les vols depuis la France affichent des prix particulièrement compétitifs : 173,91€ pour Bordeaux-Oran, 174,47€ pour Marseille-Béjaïa, et 197,47€ pour Paris CDG-Constantine. La compagnie étend également ses promotions vers le Canada et la Turquie, avec des vols Alger-Montréal à 83.115 dinars et Annaba-Istanbul à partir de 36.023 dinars.

Une nouveauté cette année : Air Algérie propose des tarifs spéciaux pour les voyageurs sans bagages, avec des prix encore plus avantageux, comme Lyon-Alger à partir de 119,29€. Ces offres incluent normalement un bagage en cabine de 10 kg et un bagage en soute de 23 kg.

Les réservations sont possibles jusqu’au 31 mai 2025, pour des voyages s’étendant jusqu’au 25 octobre 2025. Les billets sont modifiables moyennant un supplément, mais non remboursables dans le cadre de cette promotion.

