Montréal-Alger : Air Canada se retire, Air Algérie augmente ses vols pour l’été 2026

Bonne nouvelle pour les Algériens du Canada ! Si Air Canada manque à l’appel cet été, Air Algérie prend le relais avec le renforcement de ses vols pour assurer les retrouvailles de ses voyageurs en famille.

Le transporteur aérien national a obtenu l’autorisation d’augmenter le nombre de ses vols entre Montréal et Alger pour la nouvelle saison estivale. L’Office des transports du Canada a approuvé l’ajout de deux liaisons hebdomadaires sur cette route.

Cette offre représentera une augmentation significative par rapport aux dix vols hebdomadaires proposés actuellement par Air Algérie.

Air Algérie ajoute de nouveaux vols entre Alger et Montréal

L’Office des transports du Canada a validé la demande d’Air Algérie de renforcer son programme aérien à destination de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. La compagnie prévoit d’opérer jusqu’à 12 vols par semaine entre le 14 juin et le 11 septembre 2026.

L’opération est prévue de s’attendre jusqu’au 31 octobre 2026, et ce, pour couvrir l’ensemble de la demande en été et pour l’après-saison. Pour plus de flexibilité, les voyageurs pourront désormais choisir entre quatre créneaux de départ pendant la journée :

Le matin : départ à 10h00 pour une arrivée à Alger le soir même (22h50).

départ à 10h00 pour une arrivée à Alger le soir même (22h50). Le midi : envol à 12h00 ou 13h00, avec un atterrissage prévu durant la nuit (00h50 ou 01h50).

envol à 12h00 ou 13h00, avec un atterrissage prévu durant la nuit (00h50 ou 01h50). L’après-midi : un dernier départ à 16h10, pour une arrivée au petit matin à 05h00.

Les vols seront assurés par deux types d’appareils long-courriers. Air Algérie prévoit de déployer à la fois des Airbus A330-200 et des Airbus A330-900neo, qui sont dédiés aux liaisons transatlantiques.

Air Canada suspend ses vols Montréal-Alger pour l’été 2026

Ce renforcement intervient alors qu’Air Canada a décidé d’annuler sa liaison directe Montréal-Alger pour l’été 2026, repoussant sa reprise à 2027. Cette décision est due à une réévaluation du réseau et à la crise du kérosène aggravée par la fermeture du détroit d’Ormuz.

Air Canada a officialisé cette suspension de sa liaison directe Montréal-Alger pour la saison estivale 2026. En revanche, la reprise de cette route aérienne est désormais prévue pour 2027, selon un communiqué officiel de la compagnie.

Cette décision est justifiée par une réévaluation du réseau d’Air Canada et la crise mondiale du kérosène.Cette dernière est aggravée par la fermeture du détroit d’Ormuz suite aux interventions militaires des États-Unis et d’Israël en Iran en février dernier. En effet, la fermeture du détroit d’Ormuz a doublé le prix du carburant aérien en un an.

Pour rappel, Air Canada avait initialement prévu de relancer les vols Montréal-Alger dès le 1er juin 2026, à raison de quatre fréquences par semaine (lundi, mercredi, jeudi et samedi). Les voyageurs devront désormais privilégier des itinéraires avec correspondance ou dépendre d’Air Algérie pour un trajet direct.

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