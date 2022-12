Montre intelligente Mibro watch Lite2 disponible en Algérie

La smartwatch Mibro Lite2 a été dévoilée et sera disponible le 12 décembre. L’appareil dispose d’un écran de 1,3 pouces (environ 44,7 mm) et de capacités d’appel Bluetooth, ainsi que d’un moniteur de fréquence cardiaque et de SpO2. Selon Mibro, le portable peut durer jusqu’à 60 jours en mode veille, ou 12 jours avec une utilisation typique.

La smartwatch Mibro Lite2 sera bientôt disponible sur Alibaba. Le portable a un écran AMOLED de 1,3 pouces (environ 44 mm) avec une résolution de 391 PPI. Vous pouvez connecter la montre à votre smartphone via Bluetooth 5.0 pour réaliser des fonctions telles que les appels et les notifications de messages.

Les fonctions de santé répertoriées sur la montre intelligente Mibro Lite2 incluent la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et la surveillance de la SpO2, ainsi que la surveillance du sommeil et les tests d’effort. De plus, vous avez le choix entre plus de 60 modes sportifs lors de l’enregistrement de sports.

Le portable dispose d’une batterie de 350 mAh qui peut durer jusqu’à 12 jours avec une utilisation normale ou 5 heures de conversation Bluetooth continue. En mode veille, la montre peut durer jusqu’à 60 jours, affirme la société. L’appareil est évalué pour une résistance à l’eau de 2 ATM, ce qui signifie qu’il est résistant aux éclaboussures et que vous pouvez le porter lorsque vous nagez dans des conditions normales de piscine.

Vous pouvez personnaliser la montre en changeant son cadran depuis votre smartphone. Ce gadget pèse 53,8 grammes (environ 1,9 onces) et est livré en standard avec un bracelet en cuir marron et un bracelet en silicone ; un boîtier en alliage métallique. La smartwatch Mibro Lite2 sera disponible sur AliExpress le 12 décembre à un prix réduit de 8 801 DA. Le 11 décembre, vous pourrez recevoir à l’avance le CODE exclusif fourni par la marque : MIBROLITE12, et bénéficier d’une remise supplémentaire équivalente à 12 dollars américains, par compte. Vous ne pouvez obtenir qu’une seule pièce, et le prix n’est que de 7 143 DA. La période de promotion est du 12 décembre au 16 décembre. Après cette période de prévente, ce gadget devrait revenir au prix de 17961.57DA.

La marque Mibro fait partie de l’écosystème Xiaomi. Cette fois, nous parlons d’une smartwatch avec un écran AMOLED, un design solide et bien fait, une grande autonomie de la batterie et la possibilité de prendre et de passer des appels directement depuis votre poignet. Vaut-il la peine d’acheter une montre avec cette fonctionnalité ?

Spécifications Mibro Lite2

La Mibro Lite2 est une montre de milieu de gamme dotée de fonctionnalités avancées, à commencer par la certification 2ATM qui permet à la montre d’être utilisée dans les environnements de piscine, ce qui est idéal pour ceux qui pratiquent la natation.

Il dispose d’un écran AMOLED HD circulaire de 1,3 pouces avec une densité de pixels de 391 ppp, d’un verre incurvé 2,5D, du Bluetooth 5.0 LE intégré et est capable de passer des appels lorsqu’il est associé à un smartphone. Pour cela, il dispose d’un haut-parleur intégré sur le côté, ainsi que d’un microphone anti-interférence.

Utilisant une nouvelle puce de contrôle principale Bluetooth double cœur, une architecture double cœur à consommation d’énergie ultra-faible, la fréquence principale prend en charge jusqu’à 240 MHz.

Le moteur d’accélération graphique GPU 2.5D intégré, le zoom dynamique et l’expérience de balayage sont plus fluides.

En ce qui concerne les capteurs, nous avons des accéléromètres, des cardiofréquencemètres et des oxymètres. La batterie a une capacité de 350 mh et le fabricant garantit 12 jours d’utilisation continue ou 60 jours en veille. Sa recharge se fait via un chargeur magnétique et est compatible avec les smartphones android et iOS.

La fiche technique Mibro Lite2 :

Nom du produit Montre Mibro Lite2

Taille du corps φ44,7 mm, épaisseur 11,2 mm (hors patron de fréquence cardiaque)

Taille du bracelet Largeur 22 mm, longueur dépliée 248 mm

Poids de la montre 54,2g (bracelet cuir) 53,8g (bracelet silicone)

Matériau de la montre métal + silicone liquide

Écran tactile AMOLED HD de 1,3 pouces

Haut-parleur Trois haut-parleurs à film composite magnétique (étanche 2ATM)

Microphone Microphone en silicone anti-interférence

Autonomie de la batterie 12 jours en mode quotidien et 60 jours en veille

Interface de charge Port de charge à cosse magnétique

Connexion BluetoothBluetooth V5.0

Capteur Capteur de fréquence cardiaque optique, capteur d’oxygène sanguin, capteur d’accélération

Étanche niveau 2ATM

Conception Mibro Lite2

Le Mibro Lite2 est circulaire, de 44,7 mm de diamètre et de 11,2 mm d’épaisseur, sans le module capteur. Ses finitions extérieures sont en alliage de zinc et fibre de verre en nylon.

Mibro Lite2 adopte une conception à double sangle, qui convient à divers scénarios d’affaires et de loisirs. Le bracelet en cuir est fait de cuir double couche souple, qui est extensible et a une texture améliorée. le bracelet en silicone est fabriqué en silicone de qualité alimentaire, qui est imperméable, résistant à la transpiration, résistant aux hautes températures, respirant et confortable.

Le langage visuel du Mibro Lite2 est le même que celui des autres modèles de la marque et même des modèles d’autres fabricants, adoptant un écran légèrement incurvé pour une meilleure expérience visuelle. De plus, il dispose d’une couronne rotative sur le côté droit, qui peut être utilisée pour naviguer entre les fonctions du système ou personnaliser le cadran, et régler le volume lors de l’écoute de la musique.

Tournez la couronne pour changer librement de cadran. Il y a des centaines de cadrans qui vous attendent sur le marché des cadrans.

Écran AMOLED HD

L’affichage haute définition Amoled jusqu’à 391ppi, une gamme de couleurs plus large, une qualité d’image plus vive et délicate et une capacité de lecteur d’écran au niveau de la puce vous offrent un festin visuel extraordinaire.

Écran MibroLite2

Si on parle d’un haut de gamme, inutile de souligner cette qualité, puisque dans ce cas, un écran AMOLED est obligatoire. Cependant, ce que nous avons ici est une smartwatch de milieu de gamme qui est sur la même vague que d’autres dans la même gamme de prix, mais de qualité inférieure, précisément parce qu’ils choisissent d’insérer un écran TFT ou IPS.

Mibro Lite2 fait le contraire et parvient à offrir la meilleure expérience possible pour cette classe de produits. L’écran a une bonne sensibilité tactile et affiche parfaitement les couleurs du système, même dans des environnements plus lumineux comme la lumière du soleil.

Affichage hors écran AOD

La montre prend en charge l’horloge hors écran AOD (Always on Display) toujours affichée et prend en charge le remplacement de divers cadrans hors écran.

Système fonctionnel

Le système d’horloge développé par Mibro est également riche en fonctions, avec des icônes pour une identification facile. Vous pouvez utiliser votre doigt ou faire pivoter la lunette pour naviguer entre les fonctions offertes par la montre, telles que le chronomètre, la météo, les sports, les paramètres, le suivi du téléphone, les exercices de respiration, l’écran de verrouillage, le réglage du code d’accès, etc.

Couvre 60 modes sportifs professionnels

La montre importe des algorithmes de mouvement faisant autorité et professionnels ; et vous pouvez voir les données de mouvement en temps réel lorsque vous soulevez votre poignet !

Bien sûr, cela pourrait être mieux, cette montre offre des options supplémentaires; par rapport aux autres montres de prix similaire sur le marché – partage de suivi de mouvement :

Lorsque la montre est connectée au GPS du téléphone portable, elle peut facilement suivre la trace des mouvements des activités de plein air.

(* Prend uniquement en charge les cinq modes de sports de plein air suivants : course à pied en plein air, cyclisme en plein air, marche, escalade et patinage à roulettes.)

Il prend également en charge vingt langues dont l’anglais, l’allemand, le français, l’italien, l’espagnol, le japonais, le russe et le portugais.

Appelez directement depuis votre poignet

La principale différence de Mibro Lite2 est la prise en charge de la téléphonie. Une fois appairé avec votre téléphone via Bluetooth, vous pouvez passer des appels directement depuis votre montre. Vous pouvez sélectionner certains contacts et même les définir comme SOS au cas où quelque chose d’inattendu se produirait.

Fonction d’appel Mibro Lite2

