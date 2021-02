Montpellier : Mauvaise nouvelle pour Andy Delort

L’international Algérien Andy Delort s’est de nouveau blessé aux ischios contre Lyon, les examens ont confirmé la blessure à la cuisse du buteur pailladin.

Déjà absent à deux reprises en raison du Covid-19 (Rennes et Paris), puis pour trois rencontres (Paris, Lens, Metz) en raison d’une lésion à la cuisse, le Bulldozer algérien s’est à nouveau blessé.

Le buteur (9 buts, 7 passes décisives) fera à nouveau défaut pour quelque temps, l’IRM passée mardi matin confirme le diagnostic clinique opéré samedi à Lyon (1-2), où il est sorti à la mi-temps. « Andy a rechuté.

Son entraîneur Michel Der Zakarian a déclaré « Andy a rechuté. On ne peut pas donner de délai de rétablissement, on va voir l’évolution de la cicatrisation ».

Bensebaïni défie Mahrez

A quelques jours, du très attendu face-à-face Mönchengladbach-City en Ligue des champions et la rencontre entre deux joueurs de l’EN, Bensebaïni côté allemand et Mahrez côté anglais, le duel entre les deux fennecs a déjà commencé.

En effet, dans un entretien accordé a BBC Afrique, Rami Benbebaini a défié Mahrez, « Je voulais tomber contre lui (Mahrez). Je veux jouer contre lui. Maintenant on va attendre le match et on verra s’il arrivera à me mettre des petits ponts ou des virgules. »

Il est à noter que, le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City se jouera à Budapest. La date reste maintenue au 24 février.