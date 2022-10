Montage des voitures Fiat en Algérie : quels sont les modèles concernés ?

Jeudi dernier, le ministère de l’Industrie a signé avec le groupe italien FIAT une convention-cadre qui prévoit le lancement d’un projet de construction automobile dans la zone industrielle Tafraoui (Oran).

La cérémonie de signature a vu la présence du ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, et de Carlos Tavares, PDG de Stellantis, quatrième groupe automobile mondial et propriétaire de la marque FIAT.

En vertu de ce contrat, le constructeur italien s’engage à lancer en Algérie un projet de production de véhicules touristiques et utilitaires FIAT, à développer les activités industrielles de marque, ainsi qu’à assurer les services après-vente et de pièces détachées.

Le ministre Ahmed Zeghdar a souhaité que la signature de cette convention marque « le début d’une nouvelle ère industrielle dans notre pays, dans l’industrie automobile, avec la contribution du partenaire italien ».

De son côté, C. Tavares a assuré qu’il « n’y aura aucun décrantage entre les Fiat qui seront produites en Algérie et celles fabriquées ailleurs dans le monde. “Le consommateur algérien aura droit aux mêmes modèles et aux mêmes technologies”, a-t-il promis.

Enfin, le ministre de l’Industrie a indiqué que les premiers véhicules Fiat fabriqués en Algérie devraient voir le jour à la fin 2023.

Pour mieux faire connaître aux lecteurs les véhicules Fiat, nous proposons, dans cet article, de leur présenter les modèles les plus récents de la marque.

Quels sont les prix des modèles 2022 de la marque Fiat ?

Fiat est une marque automobile qu’a créée, en 1899, Giovanni Agnelli. Son siège se situe à Turin, au nord de l’Italie. En 2014, le constructeur automobile américain Chrysler rachète Fiat. Le groupe Fiat-Chrysler possède désormais plusieurs marques : Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Abarth, Chrysler, Jeep et Dodge.

La Fiat 500 de 1957 représente la voiture emblématique du constructeur italien. Modèle remis au goût du jour en 2007 avec la nouvelle Fiat 500.

Aujourd’hui, la marque Fiat est particulièrement présente notamment en Amérique du Sud et en Inde. En Europe par contre, le constructeur italien propose assez peu de modèles.

Du reste, voici les prix de base (en TTC) des modèles 2022 en Europe avec leurs équivalents en dinar algérien, au taux de change officiel (prix catalogue) :

Le modèle le moins cher du constructeur italien, la petite citadine Fiat Panda coûte 13,000 € (1,820,000 DZD). L’autre petite citadine, la Fiat 500 Web Collezione hybride vaut entre 16 000 € (2,240,000 DZD) et 20,000 € (2,800,000 DZD), selon les options.

La voiture compacte Fiat Tipo Cross 5 portes est proposée à partir de 23,500 € (3,290,000 DZD). Quant à la nouvelle Fiat 500 électrique, son prix varie entre 29,400 € (4,116,000 DZD) et 32,800 € (4,592,000 DZD).

Du côté des monospaces, des SUV et des utilitaires, le catalogue Fiat 2022 dispose de trois modèles. Le monospace Fiat 500 L Break se vend à partir de 23 300 € (3,262,000 DZD). Le nouveau SUV 500X Berline coûte 29,000 € (4,060,000 DZD) ; pour sa version Dolcevita, il faudra débourser 32,000 €. Enfin, le fourgon E-ULYSSE vaut, pour sa version standard, 54,900 € (7,686,000 DZD).