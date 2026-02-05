« Monsieur le Président, je suis une fille arabe et musulmane », Imane Khelif répond à Donald Trump

Imane Khelif a tenu à répondre au président des USA Donald Trump qui l’a accusée d’être une trans. La championne algérienne se dit déterminée à remporter une médaille lors des prochains Jeux Olympiques Los Angeles 2028.

Le mois dernier, le président des États-Unis, Donald Trump, a de nouveau suscité la polémique en s’en prenant publiquement à Imane Khelif. Lors d’un discours, le locataire de la Maison-Blanche a remis en cause le genre de la boxeuse algérienne, tenant des propos qui ont rapidement fait réagir l’opinion publique et le monde sportif. « Vous vous souvenez de cette belle boxeuse championne d’Italie. Puis arrive cet homme qui a changé de sexe. C’était un bon boxeur, mais il a décidé de devenir femme, c’est son affaire », a-t-il déclaré.

Imane Khelif répond à Donald Trump

Ces affirmations n’ont pas laissé indifférente la championne algérienne de boxe féminine. Dans un long entretien accordé au quotidien sportif français L’Équipe, Imane Khelif a tenu à répondre avec calme et fermeté aux propos du président américain, exprimant son incompréhension face à une controverse qu’elle n’a, selon elle, jamais cherchée.

« Je ne connais pas sa motivation. Je fais mon métier, du mieux que je peux. Cela me dépasse. Jusqu’à aujourd’hui, je ne sais pas quel est le problème avec moi », a-t-elle confié. Surprise par l’ampleur médiatique prise par cette affaire, la boxeuse reconnaît vivre une situation qu’elle n’aurait jamais imaginée. « Je n’aurais jamais pensé accéder à une telle dimension. Je n’aime pas ce qui m’arrive, je n’ai rien demandé à personne », a-t-elle ajouté, soulignant son désir de rester concentrée sur sa carrière sportive.

« Monsieur le Président, je travaille pour que vous veniez me remettre une médaille aux JO de Los Angeles »

Tout en affirmant son respect pour les institutions et les responsables politiques, la médaillée d’or aux Jeux Olympiques Paris 2024 a tenu à rétablir ce qu’elle considère comme une vérité essentielle. « Je respecte tout le monde, et je respecte Donald Trump parce qu’il est le président des États-Unis. Mais il ne peut pas détourner la vérité », a-t-elle déclaré. La boxeuse algérienne a ensuite été catégorique : « Je ne suis pas transgenre, je suis une fille. J’ai été élevée comme une fille, j’ai grandi comme une fille, et les gens de mon village m’ont toujours connue comme telle ».

Avec une touche d’humour et d’optimisme, Imane Khelif a conclu son propos en se projetant vers l’avenir et les grandes échéances sportives à venir. « Monsieur le Président, je suis une fille, une jeune femme arabe et musulmane, une boxeuse. Et je travaille pour que vous veniez me remettre une médaille sur le podium de Los Angeles », a-t-elle lancé en souriant.

Malgré la polémique, la championne algérienne affirme vouloir rester focalisée sur ses objectifs sportifs, déterminée à répondre sur le ring plutôt que par la controverse.

