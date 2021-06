Monoxyde de carbone : une famille entière décimée à Constantine

Le monoxyde de carbone ne tue pas que pendant l’hiver. C’est ce que vient de démontrer un triste incident qui est survenu dans la wilaya de Constantine, et plus exactement dans le quartier Boudraa Salah. Il s’agit d’un drame qui a couté la vie à six personnes, tous de la même famille.

Le drame s’est produit aujourd’hui mercredi, le 30 juin 2021, pendant la soirée. Selon le communiqué de la protection civile, six personnes de la même famille ont trouvé la mort dans une maison du quartier Boudraa Salah, dans la ville de Constantine. L’âge des victimes varie entre 3 et 43 ans, selon le même communiqué.

Un malheureux accident

Il s’agit apparemment d’une maman, de son époux ainsi que de leurs quatre petits enfants, le dernier étant âgé de trois ans seulement. Cet incident a suscité tristesse et compassion chez les habitants de la région. En outre, aussitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux du drame.

Une fois sur place, les éléments de la protection civile ont tristement constaté que les victimes sont déjà passées de vie à trépas. Les membres de cette famille infortunée ont été tous évacués vers la morgue de l’hôpital de la région.

Selon le communiqué de la cellule de communication de la protection civile, cet incident a été causé par une fuite de gaz dans le chauffe-bain de la maison. Les victimes sont tous mortes asphyxiées. Cet incident vient rappeler la dangerosité de ce gaz, et la manière sournoise et rapide avec la quelle il tue ses victimes. Plusieurs incidents similaires se sont produits lors de la saison hivernale.