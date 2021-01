Monoxyde de carbone: Six élèves frôlent la mort par asphyxie à M’sila

Six élèves ont failli perdre la vie d’une façon tragique, dans la matinée d’aujourd’hui mercredi 06 janvier 2021, dans une des salles d’une école primaire dans la Wilaya de M’sila, suite à une fuite de Gaz.

Les six élèves scolarisés dans une école primaire du nom de « Sahat Al Chouhada », située dans la commune Al Ma’adid, à M’sila, ont failli passer de vie à trépas en cette matinée froide, suite à une fuite de gaz dont ils étaient les victimes, qui est survenue dans l’une des classes de l’école.

Ce sont les services de la protection civile de cette région de la wilaya de M’sila qui sont intervenus afin d’évacuer les six petits enfants vers la clinique de Ouled Daradj, suite à quoi les soins nécessaires ont été prodigués, ce qui a permis de sauver les six victimes qui ne courraient plus aucun risque à leur sortie de la clinique.