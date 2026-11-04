Chauffage et chauffe-eau : comment éviter le monoxyde de carbone cet hiver en Algérie

Chaque hiver, des appareils de chauffage et des chauffe-eau mal aérés ou mal entretenus provoquent des intoxications au monoxyde de carbone. Quelques gestes simples suffisent pourtant à protéger sa famille. Aération, entretien, détecteur, signes d’alerte et bons réflexes : voici le guide pour passer l’hiver en sécurité.

Monoxyde de carbone : pourquoi ce gaz est si dangereux

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et sans odeur. Il se forme quand un appareil brûle mal son combustible : gaz naturel, butane, bois ou charbon. Personne ne peut donc le voir ni le sentir arriver.

Il a causé la mort de 130 personnes en Algérie en 2025, selon la Protection civile. La plupart des intoxications surviennent à partir de la mi-novembre, quand les foyers chauffent davantage et ferment leurs fenêtres. La bonne nouvelle, c’est que la plupart de ces drames peuvent être évités.

D’où vient le monoxyde de carbone dans la maison ?

Dans les foyers algériens, il provient surtout des appareils de chauffage, des chauffe-eau et des chauffe-bains. Les réchauds à gaz de type « tabouna », souvent utilisés dans des pièces fermées, figurent aussi parmi les causes fréquentes. Un moteur de voiture qui tourne dans un garage fermé en produit également.

Le risque augmente quand un appareil est mal entretenu ou quand la pièce manque d’air. C’est pourquoi l’hiver concentre la plupart des intoxications. La consommation de gaz naturel augmente d’ailleurs chaque année en Algérie, comme le montrent les derniers chiffres de production et de consommation.

Geste n° 1 : aérer son logement chaque jour

Le premier geste qui sauve consiste à ne jamais boucher les prises d’air et les grilles d’aération, même quand il fait froid. Ces ouvertures permettent au monoxyde de carbone de s’évacuer. Les fermer pour garder la chaleur est une erreur fréquente et dangereuse.

Il faut aussi aérer le logement au moins 10 minutes par jour, en ouvrant les fenêtres, comme le recommande la Protection civile. Ce geste renouvelle l’air sans refroidir durablement la maison. Il est particulièrement important dans les pièces où fonctionne un appareil à gaz.

Geste n° 2 : éteindre les appareils avant de dormir

Il faut éteindre les appareils de chauffage après usage, en particulier avant d’aller dormir. Le monoxyde de carbone frappe souvent la nuit, pendant le sommeil, quand personne ne peut réagir. Un appareil éteint ne présente plus de danger.

Les réchauds à gaz, les braseros et les tabounas ne doivent jamais servir de chauffage dans une pièce fermée. Ils ne sont pas conçus pour cet usage et consomment l’oxygène de la pièce. Le ministère de l’Intérieur rappelle régulièrement ces consignes, comme dans son appel à la vigilance sur les appareils de chauffage.

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Geste n° 3 : faire entretenir chauffage et chauffe-eau

Un appareil mal entretenu brûle mal son combustible et produit davantage de monoxyde de carbone. Mieux vaut donc faire vérifier son chauffage et son chauffe-eau par un professionnel avant l’hiver. Le conduit d’évacuation des fumées doit rester propre et dégagé.

Un chauffe-eau à gaz ne doit pas fonctionner dans une pièce fermée et sans aération, comme une petite salle de bain. Une flamme jaune ou orange, au lieu de bleue, signale une mauvaise combustion. Des traces noires autour de l’appareil doivent aussi alerter.

Les nouveaux logements publics intègrent désormais le chauffage central, devenu la norme dans les programmes AADL, LPA et sociaux. Ce système limite le recours aux appareils d’appoint dans les pièces de vie. Il ne dispense pas pour autant d’entretenir la chaudière.

Geste n° 4 : installer un détecteur de monoxyde de carbone

Un détecteur de monoxyde de carbone déclenche une alarme dès que le gaz atteint un niveau dangereux. C’est la seule façon de repérer sa présence, puisqu’il ne se voit pas et ne se sent pas. Il se place de préférence près des chambres et des appareils de chauffage.

Sonelgaz installe gratuitement deux détecteurs par foyer chez ses abonnés, et plus de 17 millions étaient déjà en place fin 2025. Les foyers qui n’en disposent pas encore peuvent se renseigner auprès de leur agence Sonelgaz. En cas d’achat dans le commerce, il faut choisir un modèle conforme, car plusieurs modèles vendus en Algérie ont été déclarés non conformes.

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Reconnaître les signes d’une intoxication au monoxyde de carbone

Les premiers signes ressemblent souvent à ceux d’une simple fatigue ou d’une grippe. Il s’agit de maux de tête soudains, de vertiges, de nausées ou de difficultés à respirer. Une grande somnolence peut aussi apparaître.

Ces symptômes doivent alerter s’ils touchent plusieurs personnes du même logement en même temps. Ils disparaissent souvent quand on sort à l’air libre, puis reviennent à l’intérieur. Les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes sont les plus vulnérables.

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Intoxication au monoxyde de carbone : les réflexes qui sauvent

Il faut agir vite et sortir immédiatement à l’air libre. Avant de quitter le logement, il faut ouvrir les portes et les fenêtres, et arrêter les appareils si possible. Personne ne doit retourner à l’intérieur avant l’arrivée des secours.

Il faut ensuite appeler la Protection civile au 14, même si les symptômes semblent légers. Une intoxication peut laisser des séquelles graves, comme des troubles de la mémoire ou de la vision, si elle n’est pas soignée rapidement. Le logement ne doit être réoccupé qu’après la vérification des appareils par un professionnel.

Monoxyde de carbone ou fuite de gaz : ne pas confondre

Une fuite de gaz et une intoxication au monoxyde de carbone sont deux dangers différents. Le gaz de ville et le butane contiennent un additif qui leur donne une odeur reconnaissable. Une fuite de gaz se sent donc, contrairement au monoxyde de carbone.

En cas d’odeur de gaz, il faut fermer le robinet d’arrivée, ouvrir les fenêtres et ne toucher à aucun interrupteur. Il faut ensuite sortir du logement et appeler les secours ou Sonelgaz au 3303. Ces réflexes évitent une explosion.

Questions fréquentes sur le monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone a-t-il une odeur ?

Non, le monoxyde de carbone est invisible et sans odeur. Seul un détecteur permet de repérer sa présence.

Quels appareils produisent du monoxyde de carbone ?

Les appareils de chauffage, les chauffe-eau, les chauffe-bains et les réchauds à gaz, surtout s’ils sont mal entretenus. Un moteur qui tourne dans un garage fermé en produit aussi.

Combien de temps faut-il aérer son logement en hiver ?

La Protection civile recommande d’aérer au moins 10 minutes par jour. Il ne faut jamais boucher les prises d’air.

Comment obtenir un détecteur de monoxyde de carbone gratuit ?

Sonelgaz installe gratuitement deux détecteurs par foyer chez ses abonnés. Il faut se renseigner auprès de son agence Sonelgaz.

Quel numéro appeler en cas d’intoxication ?

La Protection civile, au 14. En cas d’odeur de gaz, on peut aussi joindre Sonelgaz au 3303.

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