Mondiaux Karaté Do Konya 2022 (jeunes) : Encore de l’or pour l’Algérie

Les deux karatékas Cylia Ouikane et Louiza Abouriche ont remporté les médailles d’or lors du championnat mondial des jeunes qui se déroule à la ville turque Konya. Deux nouvelles distinctions algériennes après celle de Nazim Douadi qui a décroché l’or hier.

Le championnat du monde du Karaté Do, cadets, juniors et U21, se déroule à la ville turque Konya. Un championnat mondial marqué par des distinctions des karatékas algériens.

En effet, ils viennent de décrocher deux nouvelles médailles d’or. Il s’agit de Cylia Ouikane (-50 U21) et Louiza Abouriche (-55kg U21).

Les deux jeunes karatékas ont remporté les finales de leurs catégories ce matin. La première a prit le dessus sur la marocaine Hiba Fellaoui, tandis que la seconde s’est imposée face à la Kazakhe Samasheva.

Sarah Ounnas et Kenza Yahiaoui visent le bronze

Ainsi, Cylia Ouikane et Louiza Abouriche viennent d’augmenter le capital de l’Algérie à trois médailles d’or lors des mondiaux du Karaté Do Konya-2022. La première distinction était l’œuvre Nazim Douadi. Ce dernier, a gagné hier la finale face à son homologue turc (-63kg cadets) Ogragli Mostapha Islam.

La journée d’aujourd’hui verra l’entrée en lice des Algériennes Ines Sarah Ounnas (-48 kg, juniors filles) et Kenza Yahiaoui (-53 kg, juniors filles). Elles combattront pour la médaille de bronze, respectivement, face à l’Italienne Emma Colletti et la Slovène Nina Knaksinokova, à partir de 16h.

L’Algérie prend part à la 12e édition des Mondiaux 2022 de karaté-do des catégories cadets, juniors et moins de 21 ans (U21). Une compétition qui a débuté le 26 octobre et prendra fin aujourd’hui le 30 octobre avec un groupe composé de 28 athlètes. Outre l’Algérie, cette compétition internationale enregistre la participation de plus de 1900 karatékas représentant 111 pays.