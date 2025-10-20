Mondiaux Gymnastique Jakarta 2025 : Kaylia Nemour se qualifie pour la finale (vidéo)

Kaylia Nemour s’est qualifiée pour la finale des barres asymétriques lors des mondiaux de Gymnastique Artistique qui se déroulent à Jakarta, en Indonésie. La championne algérienne est en passe de s’offrir une nouvelle médaille d’or et enrichir ainsi son palmarès sportif déjà bien rempli, à 18 ans seulement.

Le coup d’envoi des Mondiaux de Gymnastique Artistique a été donné hier dimanche à la capitale indonésienne Jakarta. Kaylia Nemour y prend part. Et sans surprise, elle a décidé de représenter l’Algérie lors de cette 53e édition des Mondiaux.

La jeune gymnaste affiche d’ores et déjà sa grande ambition de remporter la médaille d’or. En effet, elle s’est qualifiée aujourd’hui pour la finale des barres asymétriques, sa spécialité, a annoncé le Comité olympique algérien.

La championne algérienne s’est distinguée par une très bonne performance. Selon la même source, elle a réalisé une note de 15,533 avec un degré de difficulté de 7,1. Une note largement suffisante pour se qualifier pour la finale de l’épreuve.

Compétition et Concurrence

Kaylia Nemour, championne olympique aux barres asymétriques lors des Jeux de Paris 2024, est sans doute la grande attraction de la 53e édition des Championnats du monde de gymnastique artistique. À seulement 18 ans, elle s’avance comme une sérieuse prétendante au titre mondial, dans une compétition marquée par l’absence de plusieurs grandes stars internationales telles que Simone Biles, Rebeca Andrade, Sunisa Lee et Alice D’Amato, toutes forfaits après les Jeux.

La compétition s’annonce toutefois relevée, avec la présence de grandes rivales telles que la Russe Angelina Melnikova (championne du monde 2021, sous bannière neutre), l’Américaine Leanne Wong, ainsi que les jeunes talents Giulia Perotti (Italie) et Anna Kalmykova (Russie).

Représentation algérienne et importance des Mondiaux

Par ailleurs, et outre Kaylia, six autres gymnastes représentent l’Algérie lors des Mondiaux de gymnastique artistique Jakarta-2025. Il s’agit de Sihem Hamidi chez les femmes, et Adem Koughat, Houssam-Eddine Hamdouche, Bilel Bellaoui, Youcef Semani et Ahmed Ryad Aliouet chez les hommes.

À noter que ces Championnats du monde représentent le premier grand rendez-vous international depuis les Jeux de Paris 2024. Ils rassemblent 483 gymnastes (279 hommes et 204 femmes) issus de 82 pays, confirmant leur importance stratégique dans le cycle post-olympique.

