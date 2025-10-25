Mondiaux de Jakarta 2025 : déjà championne du monde, Kaylia Nemour remporte une autre médaille

Après son triomphe historique aux barres asymétriques, Kaylia Nemour a de nouveau fait vibrer l’Algérie en montant sur le podium de la finale de la poutre lors des Championnats du monde de gymnastique artistique 2025, à Jakarta. La jeune prodige de 18 ans, déjà auréolée d’or, est passée tout près d’un deuxième titre mondial en livrant une prestation d’une grande maîtrise, notée 14.300.

Son passage, d’une précision remarquable, a séduit le jury et le public, notamment sa mère présente dans les tribunes. Concentrée et souriante, Kaylia Nemour a su transformer la pression en force, confirmant son rang parmi les meilleures gymnastes du monde.

Contrairement aux qualifications, où une chute l’avait écartée du podium provisoire, elle a cette fois déroulé un enchaînement sans faute, démontrant une fois encore son mental de compétitrice.

Mais la dernière concurrente, Zhang Qingying de Chine, a réalisé un passage exceptionnel, récompensé d’un score de 15.166, reléguant l’Algérienne à la deuxième place. Zhang, émue aux larmes, décroche ainsi son premier titre mondial individuel, après avoir pris le bronze au concours général derrière Leanne Wong et Angelina Melnikova.

Kaylia Nemour, symbole d’une génération qui inspire l’Afrique

En l’espace de quelques jours, Kaylia Nemour a réécrit l’histoire du sport algérien et africain. Son titre mondial aux barres asymétriques, le premier pour le continent a marqué un tournant majeur pour la gymnastique, discipline souvent dominée par les nations asiatiques, européennes et américaines.

Sa médaille d’argent à la poutre confirme qu’elle n’est pas une étoile filante, mais une athlète d’exception, capable de rivaliser avec les meilleures au monde. Derrière sa réussite se cachent des années de travail acharné, de discipline et de passion, nourries par une volonté de porter haut les couleurs de l’Algérie.

Au-delà du sport, Kaylia incarne une source d’inspiration pour la jeunesse, prouvant qu’avec de la persévérance et de la foi, il est possible de briser les barrières et de s’imposer sur la scène mondiale.

Sa performance à Jakarta ouvre la voie à une nouvelle ère pour la gymnastique algérienne, encouragée désormais à investir davantage dans la formation et la détection de talents.

Avec déjà deux médailles mondiales à son actif à seulement 18 ans, Kaylia Nemour semble promise à un avenir doré. Prochaine étape : les Jeux olympiques de 2028, où la jeune championne pourrait bien confirmer son statut d’icône du sport algérien.