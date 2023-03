Mondiaux de boxe féminine 2023 : coup de tonnerre pour Imane Khelif avant la grande finale

Alors qu’elle s’apprêtait à disputer la finale du championnat du monde de boxe à New Delhi, la boxeuse algérienne, Imane Khelif, a été éloignée de la dernière scène de la compétition.

En effet, dans un communiqué publié ce matin, l’instance organisatrice du Championnat mondial de la boxe féminine, IBA, a annoncé que la boxeuse Imane Khelif ne pourra pas disputer la finale pour des raisons médicales, et est donc contrainte à déclarer forfait.

Attendue pour être accueillie à bras ouverts à son retour en Algérie avec une potentielle médaille d’or, cette triste nouvelle met fin au rêve de la championne algérienne qui était sur une série de victoires qui l’a propulsé en finale du championnat mondial de la boxe.

Imane Khelif avait rendez-vous, demain, avec la boxeuse russe, Sychugova Nataliya, pour le clap final de l’événement qui déterminera à qui reviendra l’or.

Pour rappel, la championne Khelif avait atteint la finale du championnat du monde de boxe dans sa catégorie de (-66kg) après avoir remporté son combat face à la thaïlandaise S.Janjaem sur le score net de 5-0.

Forfait pour la finale des mondiaux de boxe : Imane Khelif crie au scandale

La championne algérienne, Imane Khelif, a pris la parole pour expliquer les raisons de son forfait rocambolesque et inattendu. Ainsi, revenant sur cet épisode, Khelif a dit, « Je suis victime d’un complot qui cherche à me nuire et nuire à l’image de l’Algérie. C’est une machination. » dit-elle.

La boxeuse algérienne a tenu à éclaircir ce qui s’était « réellement » passé, « On m’a attribué des caractéristiques qui ne sont pas, selon eux, fréquents chez la gent féminine. Je suis fière de ce que je suis. Je suis une femme algérienne qui a honoré son pays. Je ne m’étais pas attribué des pouvoirs masculins pour boxer dans la catégorie des femmes. Cela est loin de mes vœux, Allah a décidé d’en faire ainsi. » explique-t-elle.



Le Comité Olympique algérien communique sur le forfait d’Imane Khelif

La boxeuse algérienne, Imane Khelif a déclaré forfait à un pas de la grande victoire dans le championnat du monde de boxe féminine à New Delhi.

Dans son communiqué, le comité olympique algérien est revenu sur cet épisode, « Le Comité Olympique et Sportif Algérien informe l’opinion publique qu’il prendra en charge l’accompagnement médical de la championne Imane Khelif. », dit le communiqué.

L’instance algérienne ajoute « Le comité olympique algérien soutiendra ses préparatifs en vue du tournoi africain qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui auront lieu à Dakar, capitale du Sénégal, en août 2023. » lit-on sur la face Face de l’instance algérienne.