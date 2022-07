Mondiaux d’athlétisme Eugene-2022 : le classement de l’Algérie

La fédération internationale d’Athlétisme (World Athletics) a arrêté le classement des nations ayant pris part aux mondiaux d’athlétisme à Eugene aux USA. L’Algérie est 34e mondial et 6e en Afrique.

Les championnats mondiaux d’athlétisme, qui se sont déroulés à Eugène aux USA, ont prit fin. La fédération internationale d’athlétisme a arrêté le classement des nations ayant pris part à l’épreuve. On connait désormais le classement de l’Algérie.

En effet, notre pays a récolté 11 points, grâce à la médaille d’argent décrochée par Djamel Sedjati en 800 mètres. C’est aussi grâce à l’autre athlète Slimane Moula qui a terminé 5e dans la même course. Sur le niveau international, l’Algérie est à la 34e place. En Afrique, elle est en 6e place derrière l’Ethiopie (106), le Kenya (104), le Nigéria (23), l’Ouganda (21) et enfin l’Afrique du Sud (12).

A noter que les USA sont premiers du tableau avec 328, avec 13 médailles en or, 11 en argent et 13 en bronze. La Jamaïque est à la 2e place avec 110 points, avec 2 médailles d’or, 7 en argent et une en bronze. Enfin, l’Éthiopie complète le podium avec 106 points.

Championnats du monde d’athlétisme U20 : L’Algérie représentée par 12 athlètes

Par ailleurs, l’Algérie prendra part aux championnats du monde d’athlétisme U20. Ils auront lieu à Cali en Colombie à partir du 6 août prochain.

En effet, la première vague des athlètes algériens s’est déjà envolée pour la Colombie. Les autres devront les rejoindre vendredi.

La direction technique nationale a retenu 12 athlètes, dont deux filles, pour prendre part aux championnats du monde d’athlétisme U20. Il s’agit de Kherafi Moncef (110m haies), Benayeche Adem (200 m), Ouahib Abdellah (200 m), Benmansour Mohamed (400 m), Chenetif Haithem (800 m), Hafsi Seif Eddine (800 m), Ameri Saïd (1 500 m), Dala Yazid (3 000 m), Daoud Abderrahmane (3 000 m steeple), Benhamouda Ismaïl (marche), Harkas Wissal (triple saut) et Mouici Rokaia (1 500 m).