Mondiaux athlétisme Tokyo 2025 : Sedjati se qualifie pour la finale du 800 mètres

L’athlète algérien Djamel Sedjati s’est brillamment qualifié pour la finale du 800 mètres aux Championnats du Monde d’athlétisme de Tokyo 2025. Terminant deuxième de sa série avec un temps de 1:45.09, il a talonné le champion du monde en titre, le Canadien Marco Arop.

La qualification a été marquée par un incident technique notable. Initialement, une erreur de programmation du logiciel de tirage au sort avait placé les trois meilleurs coureurs mondiaux – Sedjati, Arop et le Kényan Emmanuel Wanyonyi – dans la même série.

Cette situation inhabituelle a rapidement été corrigée par les organisateurs, qui ont réaffecté Wanyonyi à la troisième série, évitant ainsi une confrontation prématurée entre les favoris de la compétition.

Qualification spectaculaire de Sedjati pour la finale du 800m

Malgré cet incident, Sedjati a démontré une performance exceptionnelle. Son temps de 1:45.09 témoigne de sa préparation rigoureuse et de sa détermination à se qualifier pour la finale. La compétition s’annonce rude, avec la présence du champion en titre, Marco Arop, qu’il a suivi de près lors des séries.

La présence des trois meilleurs athlètes mondiaux dans la même série initiale a suscité une vive émotion parmi les fans d’athlétisme. L’erreur de programmation, rapidement corrigée, aurait pu bouleverser le déroulement de la compétition. La réaffectation de Wanyonyi a permis de maintenir le suspense et d’assurer une finale plus équilibrée.

Déception pour Slimane Moula, éliminé dès les séries

La course du 800 mètres s’est transformée en véritable désillusion pour l’athlète Slimane Moula. Pourtant bien classé au niveau mondial (10e au classement World Athletics), il a connu un début de course catastrophique lors de la deuxième série.

Dès les premiers instants de la course, Moula s’est retrouvé dans une position délicate. Pris dans un entonnoir, il a été victime d’une manœuvre tactique de ses concurrents directs. L’Italien Pernici et l’Américain Brazier lui ont effectivement bloqué le passage alors qu’il tentait de prendre les commandes de la course.

Cette situation initiale défavorable a eu des conséquences irrémédiables sur la suite de sa performance. Malgré ses tentatives, le Français n’a jamais réussi à combler son retard sur ses adversaires. La course s’est finalement soldée par une dernière place dans sa série, avec un temps de 1:46.82.

Cette contre-performance inattendue marque un coup d’arrêt dans la progression de Moula, qui affichait jusqu’alors un niveau prometteur sur la scène internationale de l’athlétisme. L’incident de course avec Pernici et Brazier soulève des questions sur la stratégie de course adoptée par ses adversaires.

La finale du 800m : un rendez-vous à ne pas manquer

La finale, programmée pour samedi prochain à 14h22, s’annonce particulièrement prometteuse. Sedjati, qui a démontré sa forme exceptionnelle malgré des conditions météorologiques difficiles, tentera de décrocher l’or mondial face à une concurrence de haut niveau. La présence de Marco Arop, Emmanuel Wanyonyi et d’autres athlètes de renom promet un spectacle captivant.

Les supporters algériens attendent avec impatience la finale de samedi. Sedjati, en pleine possession de ses moyens, a le potentiel pour remporter une médaille. Le suspense reste entier et la course promet d’être riche en rebondissements.

