Mondial Qatar : promotion de l’Algérie comme destination touristique

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Yacine Hamadi, a reçu, lundi dernier, la visite de l’ambassadeur de l’État du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Al Naama. Et ce, pour discuter sur les moyens de renforcement des coopérations bilatérales dans le secteur du tourisme.

Cette rencontre, qui a eu lieu, hier, le 5 septembre, a permis de soulever de nouveaux aspects de cette coopération. Notamment par le biais de la participation aux festivités de la coupe du monde, qui sera organisée le mois de novembre prochain au Qatar. En effet, cette participation portera sur la promotion de la destination de l’Algérie. Et ce, en mettant en valeur le tourisme saharien et les produits artisanaux.

Algérie – Qatar : renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme

Pour rappel, une délégation d’hommes d’affaire, présidé par Cheikh Fayçal Ben Kacem Al Thani, le président du Conseil d’administration de la Ligue des hommes d’affaire Qatari. Ont effectué, précédemment, une visite en Algérie. Et ce, pour réaliser plus de partenariats entre les deux pays. Notamment, après la promulgation de la nouvelle loi portant sur l’investissement. Cette rencontre, était une occasion pour discuter de « l’état d’avancement de ces projets dans le domaine touristique et hôtelier ». Indique le communiqué du ministère, rendu public sur sa page officielle.

Ainsi, le ministre du tourisme et de l’artisanat, mais aussi l’ambassadeur de l’État du Qatar en Algérie, ont fait part de leur volonté de mener à bien les projets tracés entre les deux pays. Et de promouvoir cette coopération dans le domaine du tourisme et de l’artisanat.

Retour du salon international du tourisme et de voyage dans sa 21e édition à Alger

Restons dans le domaine du tourisme en Algérie. Et ce, par la bonne nouvelle portant sur le retour du salon international du tourisme et de voyage, après deux ans d’absence causée par la pandémie du Covid-19. En effet, cet événement touristique sera de retour à partir 29 septembre jusqu’au 2 octobre prochain.

Les préparatifs se multiplient pour réussir cette manifestation internationale, qui se tiendra au Palais des expositions « Pins martime » à Alger. Le salon international de tourisme et de voyage verra la participation de plus de 200 prestataires locaux et étrangers. Cet événement représente une belle opportunité pour la promotion du tourisme en Algérie.