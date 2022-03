Mondial : Qatar ouvre ses portes aux volontaires dont les Algériens

A huit mois du coup d’envoi de la coupe du monde Qatar-2022, le compte à rebours a commencé. La FIFA commence d’ores et déjà les préparatifs de ce grand évènement planétaire qui se déroulera pour la première fois dans l’histoire dans un pays Arabe. Dans le cadre des préparatifs, la première instance du football international a ouvert les portes au programme des volontaires.

«Les volontaires constituent la pierre angulaire de la Coupe du Monde de la FIFA. Ils contribuent à une ambiance festive et conviviale, tout en soutenant l’organisation opérationnelle de l’événement. Grâce à eux, tout le monde, entre autre les supporters, les joueurs, les médias, le pays hôte et le reste de la planète, garde un souvenir impérissable de la compétition. », a écrit la FIFA sur son site officiel.

Pour faire partie de l’équipe des volontaires et contribuer au succès de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, les candidats doivent se soumettre sur volunteer.fifa.com dès aujourd’hui. Au total, 20 000 passionnés seront sélectionnés pour travailler dans les 45 domaines d’activité sur les sites officiels et non officiels, tels que les stades, les sites d’entraînement, l’aéroport, les Fan Zones, les hôtels et les centres de transport.

Les conditions de la FIFA pour les candidats

Dans ce même contexte, la FIFA a mentionné sur son site officiel les conditions posées à ceux qui désirent se porter candidats pour pour le programme des volontaires.

Pour que leurs candidatures soient prises en compte, les personnes intéressées doivent être âgées de 18 ans au 1er octobre 2022 et parler anglais. L’arabe est un plus. Tout un chacun peut soumettre sa candidature, quelles que soient sa situation et son origine (sous réserve du respect des critères susmentionnés).

En outre, aucune expérience précédente n’est requise. Dans le cadre de leur mission, les personnes sélectionnées se verront remettre un uniforme adidas unique, les repas leur seront fournis et elles bénéficieront de la gratuité des transports publics. Si la Coupe du Monde se tient du 21 novembre au 18 décembre prochains, certaines missions débutent dès le 1er octobre.

Le plus important programme des volontaires jamais mis en œuvre au Qatar sera lancé à l’occasion d’un événement spécial organisé ce soir à 20h00 (heure de Doha) à l’amphithéâtre du village de Katara. Plusieurs légendes du football et invités spéciaux y participeront pour encourager toutes les personnes intéressées à soumettre leur candidature. La cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de la FIFA.