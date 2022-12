Mondial Qatar 2022 : matchs et chaines en clair ce 10 décembre

Une autre journée palpitante de la Coupe du monde 2022 s’est soldé hier. Pour le compte du premier match des 1/4 de finale du Mondial 2022, l’équipe de la Croatie a fait sensation en éliminant les favoris au sacre ultime, l’équipe du Brésil.

Ainsi, au bout du temps réglementaire, les deux équipes ne se sont pas départagées. Forts de leur joueur prolifique, Neymar Jr, les Brésiliens pensaient prendre de l’avance en inscrivant un premier but lors de la prolongation. Or, la réalité croate a vite rattrapé les Auriverdes.

En effet, après l’égalisation de la Croatie, le match se dirigeait vers la séance de tirs au but. Une séance qui a tourné à la faveur des coéquipiers de Luca Modric. Et c’est ainsi que l’avenir du Brésil a pris fin lors de ce Mondial 2022. Le sélectionneur de la Selecao, Tite, a démissionné de son poste dans la foulée.

L’autre match de la soirée a été plus spectaculaire. Alors que l’Argentine pensait sécuriser son avantage en inscrivant le 2e but, les Néerlandais ont bousculé les coéquipiers de Lionel Messi et ont égalisé à la dernière minute du temps additionnel.

Dans un climat électrique entre les 22 acteurs, l’Argentine s’est rattrapé en assurant sa qualification au bout du dernier exercice, les tirs au but. L’aventure du septuple Ballon d’Or se poursuivra dans la plus glorieuse des compétitions internationales.

Le programme des matchs d’aujourd’hui

Suite au spectacle offert par les deux équipes de l’Amérique Latine, les deux autres matchs des 1/4 de finale du Mondial vont être davantage scrutés de près.

Ainsi, ouvrant le bal des matchs de cet après-midi, l’équipe du Maroc a rendez-vous avec l’histoire. Face au Portugal, les hommes du sélectionneur marocain, Walid Regragui, tenteront de déjouer les pronostics et de se hisser pour un tour assez avancé et jamais atteint par une sélection africaine.

De leur côté, les lusitaniens comptent de poursuivre leur lancée après la démonstration face à la Suisse. Le match entre le Maroc et le Portugal se jouera à 16h.

Le dernier 1/4 de finale de cette Coupe du monde 2022 sera entre l’équipe de France et l’équipe d’Angleterre. Munis de leur atout offensif numéro 1, Kylian Mbappé, les Français espèrent une issue de match en leur faveur.

Face à une adversaire de taille, les joueurs du sélectionneur français, Dedier Deschamps, doivent se défaire des Three Lions pour se hisser en 1/2 finale.

Les Anglais quant à eux tenteront de capitaliser sur leur parcours sans bavure jusqu’à présent et de franchir le 1/4 pour espérer animer le prochain tour. Le match entre l’Angleterre et la France se jouera à 20h.

Sur quelles chaînes regarder gratuitement les matchs de ce 10 décembre ?

Le premier match de cet après-midi, entre le Maroc et le Portugal, sera retransmis sur la chaîne française, TF1, en clair sur le satellite Astra, et la chaîne allemande, ZDF, en clair sur le même satellite. À noter que ce match débutera dès 16h.

L’autre match, entre l’Angleterre et la France, sera retransmis sue les mêmes chaînes, TF1 et ZDF, en clair sur le satellite Astra. Le coup d’envoi de ce match est à 20h.