Mondial Qatar 2022 : l’Algérie veut jouer la carte du tourisme local

Dans le cadre du renforcement du domaine du tourisme et de l’artisanat entre les deux pays, à savoir l’Algérie et le Qatar, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, a accueilli ce mercredi 22 décembre au siège du ministère, l’Ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama.

Dans un communiqué rendu public, la page Facebook officielle du ministère du Tourisme a fait savoir que ledit Ambassadeur a d’abord félicité le Gouvernement et le peuple algériens pour sa victoire méritée à la Coupe Arabe 2021 au Qatar.

La réunion a également été l’occasion de valoriser les relations fraternelles entre les deux pays, ainsi que d’examiner et d’évaluer les relations bilatérales algéro-qataries, et d’étudier les moyens de les promouvoir dans des domaines plus larges, en développant une carte de travail clairement définie pour promouvoir l’inter-coopération, en particulier en ce qui concerne l’investissement touristique, la gestion du tourisme et de l’hôtellerie ainsi que la promotion du tourisme.

Des hommes d’affaires qataris intéressés à investir en Algérie

La rencontre entre les deux responsables a, en outre, porté sur l’étude de la possibilité de commercialiser la destination de l’Algérie lors de l’organisation du Qatar la Coupe du Monde 2022, et allouer des espaces pour commercialiser les produits d’artisanat algériens.

Par ailleurs, la même source a révélé que l’Ambassadeur du Qatar en Algérie a souligné le grand intérêt des hommes d’affaires qataris à investir dans le tourisme en Algérie, vu que le pays possède des richesses naturelles les permettant de devenir une destination touristique avec excellence.