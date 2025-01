Mondial handball 2025 : où voir Algérie – Italie et à quelle heure ?

L’équipe d’Algérie de handball peut espérer une victoire ce soir face à l’Italie, pour sa deuxième sortie en Coupe du Monde-2025 de la discipline. Un match que les Algériens vont suivre avec grand intérêt.

La sélection nationale de handball sera au rendez-vous ce soir avec sa deuxième sortie en Coupe du Monde-2025, en donnant la réplique à l’Italie. Ayant concédé une lourde défaite face au Danemark (47-22), elle sera appelée à rectifier le tir à l’occasion du match de ce soir.

En effet, la victoire demeure impérative afin de garder ses chances intactes pour la qualification pour le prochain tour. Ce sera important avant de défier la Tunisie.

Il faut dire que les coéquipiers du capitaine Massaoud Berkous peuvent espérer la victoire ce soir. Certes, l’Italie a commencé le mondial de handball sur une victoire face à la Tunisie (32-25), mais ce n’est pas un adversaire de la même envergure que le Danemark, tenant du titre mondial des trois dernières éditions de la compétition.

Autrement dit, l’Italie, contrairement au football, n’a pas des traditions dans le handball. Et pour preuve, ce pays compte deux participations seulement dans un tournoi mondial (1997 et 2025) et n’a jamais décroché une médaille olympique dans la discipline.

Mais ce sera tout de même un adversaire à prendre très au sérieux. Les protégés de Dehili devront bien négocier le match pour arracher la victoire.

À quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

Le coup d’envoi du match sera donné en ce début de soirée à 18h. Il sera sans doute suivi avec grand intérêt par les Algériens, les passionnées de handball en particulier. Ils auront l’occasion de le suivre en direct sur le petit écran.

En effet, la chaine sportive qatarie Al-Kass Sports 4 va retransmettre le match en direct. Une chaine ouverte sur le satellite Nilsat, en offrant une qualité d’image supérieur en HD. beIN Sports MAX 4 France, captée du satellite Astra, assurera également la retransmission du match. En revanche, la chaine sportive égyptienne On Times Sports ne va pas diffuser le match. Ce sera plutôt sur Kora+ en streaming.

Rappelons que l’équipe d’Algérie achèvera le premier tour samedi. Elle affrontera à l’occasion la Tunisie dans un derby maghrébin qui promet.