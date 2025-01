Mondial handball 2025 : 3 chaines gratuites diffuseront Algérie – Tunisie

L’équipe d’Algérie de handball affrontera aujourd’hui la Tunisie en Coupe du Monde-2025. Ce sera un derby maghrébin qui promet mais aussi le match de la dernière chance pour espérer se qualifier pour le prochain tour du tournoi mondial.

L’équipe d’Algérie de handball a mal entamé la Coupe du Monde-2025 qui se déroule au Danemark, en Croatie et en Norvège. Ecrasée par le Danemark (47-22), elle s’est inclinée face à l’Italie (32-23). Mais elle garde toujours un mince espoir pour se qualifier pour le prochain tour, à l’occasion du match qui l’opposera en ce début de soirée face à la Tunisie.

Ainsi, les regards des Algériens, les passionnés de handball en particulier, seront rivés vers le derby maghrébin qui promet. Un match d’un grand enjeu car chaque équipe est condamnée de gagner pour valider son billet qualificatif pour le prochain tour, étant donné que la Tunisie reste aussi sur deux défaites, après avoir perdu face à l’Italie. Reste à savoir qui d’entre l’Algérie et la Tunisie va accompagner le Danemark et l’Italie au second tour du tournoi mondial.

Concernant l’historique des matchs entre les deux pays voisins, la sélection algérienne et tunisienne se sont rencontrées à 62 fois depuis 1967. Il y a eu 41 matchs officiels entre les deux pays. La Tunisie mène par 19 victoires à 18. Il y a eu aussi quatre rencontres qui se sont finies à égalité. Lors d’une coupe d’un monde, l’Algérie et la Tunisie se sont croisés à deux reprises. Au mondial égyptien de 1999, la Tunisie avait battu au premier tour l’Algérie (23-20). Toujours au premier, mais en 2009, en Croatie, la Tunisie avait encore pris le dessus sur l’Algérie (36-25).

À quelle heure et sur quelles chaines voir le derby maghrébin ?

Le coup d’envoi du derby maghrébin sera donné en ce début de soirée à 18h. Il sera sans doute suivi avec grand intérêt par les Algériens. Ces derniers, auront l’occasion de le suivre sur le petit écran car trois chaines gratuites vont le diffuser en direct.

En effet, il s’agit deux chaines sportives, la qatarie Al-Kass Sports 4 et l’égyptienne On Time Sports. La chaine tunisienne El-Watania 2 va également assurer la retransmission directe du match. Trois chaines ouvertes sur le satellite Nilsat, avec une qualité d’image supérieure en HD.