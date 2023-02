Mondial handball 2023 : que s’est-il passé pour l’Algérie ?

Qualifiée in extrémis pour la Coupe du monde du Handball 2023, l’équipe d’Algérie n’a pas su transcender lors de ce rendez-vous international.

En effet, suite à leur qualification obtenue lors du dernier match de la Coupe d’Afrique, les Verts ont décroché le dernier billet africain pour le mondial du handball 2023 organisée en Pologne et en Suède.

Néanmoins, les hommes du sélectionneur algérien, Rabah Gharbi, ont vécu un épisode pour le moins cauchemardesque. Partageant le groupe E avec l’Allemagne, la Serbie et le Qatar, la sélection algérienne du handball n’a réussi à décrocher aucune victoire dans ce premier tour.

Four groups down, four to go: the countdown to #POLSWE2023 continues with group E 💥 This week we get to know 🇩🇿 Algeria, 🇩🇪 Germany, 🇶🇦 Qatar and 🇷🇸 Serbia 💪🏻

Read our breakdown of group E ➡️ https://t.co/NaeFvZ1yVs#sticktogether pic.twitter.com/XqXGJNzK8U

— International Handball Federation (@ihf_info) December 12, 2022