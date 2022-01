Mondial et CAN 2022 : Bencheikh lance un message à Belmadi

Dans la cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, Djamel Belmadi et ses protégés se sont rendus la semaine dernière à Doha, au Qatar, afin d’entamer les entrainements.

À cet effet, le sélectionneur national a animé une conférence de presse, dans laquelle il a abordé plusieurs points et a dévoilé que d’autres joueurs, mise à part Belaili, Tougai et Benayada, ont été testés positifs à la Covid-19. Toutefois, le coach n’a pas révélé leurs noms.

Sur ce, l’ancien international algérien Ali Bencheikh, l’invité de la chaine sportive El Haddaf TV, a tenu ce weekend, à répondre aux déclarations de Belmadi, lors de ladite conférence de presse. » Je ne vois pas pourquoi Belmadi n’a pas révélé les noms des footballeurs qui ont été testés positifs à la Covid-19. Ce n’est pas quelque chose de grave, c’est juste une maladie « , a-t-il déclaré.

» En revanche, on voit bien les clubs européens dévoiler leurs joueurs affectés par ce virus. Bon, il a ses raisons et on les respecte « , ajoute Bencheikh.

» On a les meilleurs joueurs » (Bencheikh)

En outre, l’ex-joueur a fait savoir : » tous les joueurs des équipes africaines adverses sont également touchés par la Covid-19, on est donc dans la même situation. Nos joueurs malades ont leurs remplaçants. On doit s’adapter à ces circonstances et trouver des solutions ». Ce dernier, poursuit en disant: » Notre équipe algérienne est la meilleure équipe africaine. Nous avons les meilleurs joueurs. C’est le moment d’en profiter afin d’apporter une autre Coupe d’Afrique et le plus de titres « .

Par ailleurs, Ali Bencheikh a affirmé : » personnellement, la Coupe du Monde ne me surprend pas du tout, j’ai vu le niveau des équipes et je vous dis qu’on peut aller loin avec nos joueurs ».