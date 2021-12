Mondial 82 : Rummenigge demande pardon aux Algériens

Le monde du ballon rond ne cesse de nous surprendre avec toutes ses surprises, car même après des mois, des années, voire des décennies, des ex-footballeurs, arbitres ou même entraineurs, peuvent revenir sur une scène, pour commenter, rendre hommage, et parfois même pour demander le pardon !

C’est le cas d’ailleurs de l’ex-international allemand Karl-Heinz Rummenigge qui est revenu sur un fait datant de 39 ans vis-à-vis de l’Algérie.

Il s’agit en effet, de l’élimination « injuste » de l’équipe nationale de l’époque, lors du Mondial 1982 en Espagne. Lors d’une interview accordée à un canard du Deutchland, l’auteur de l’unique but marqué contre l’Algérie en cette Coupe du Monde a exprimé son regret quant au « complot » mené contre les Verts.

« Je regrette, 39 ans après, notre geste anti-sportif qui nous est resté en travers de la gorge. La justice immanente nous a déshabillés en finale face aux Italiens, qui portaient les mêmes tenues aux couleurs vert-blanc-rouge des Algériens, » déclare-t-il, avant d’ajouter : « aujourd’hui, je demande, à travers votre journal, aux Algériens de nous excuser de les avoir injustement éliminés. »

Karl-Heinz Rummenigge fait l’éloge des Verts de 1982

Dans le même sillage, Karl-Heinz Rummenigge n’a pas manqué à faire l’éloge de Lakhdar Belloumi et ses coéquipiers, en lançant : « depuis le jour où nous avons été battus 2-1 par les camarades de Dahleb, je n’ai jamais pu oublier les talentueux joueurs algériens dont Belloumi et Cerbah, qui m’ont franchement ébloui par leur classe mondiale. »

Par cet incroyable aveu, l’Allemand nous fait revenir 39 années en arrière sur une scène « injuste » et un « complot » ourdi, qui a été mené contre les Verts de l’époque et à cause duquel ces derniers ont été renvoyés et ont quitté plutôt que prévu la Coupe du Monde en Espagne 1982.

Il est également utile d’indiquer que ledit match entre l’Algérie et l’Allemagne a eu lieu le 16 juin 1982 à Gijón en Espagne. C’était le match d’ouverture du groupe B lors du premier tour du Mondial 1982. Ainsi, il faut noter que c’est la première victoire d’une équipe africaine face à une équipe européenne lors de ladite compétition.