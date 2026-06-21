Mondial 2026 : un arbitre impliqué dans une affaire de drogue dirigera Algérie – Jordanie

La FIFA vient de trancher : c’est le Slovène Slavko Vincic qui officiera en tant qu’arbitre central lors du match Algérie-Jordanie, programmé le 23 juin à 4h du matin (heure algérienne) dans le cadre du Mondial 2026. Un choix qui ne manquera pas de faire réagir, tant le profil de cet officiel est marqué par une controverse judiciaire restée dans les mémoires.

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Slavko Vincic, l’arbitre slovène rattrapé par une affaire en Bosnie-Herzégovine

En 2020, Slavko Vincic s’est retrouvé au cœur d’un scandale retentissant à Bijeljina, ville du nord de la Bosnie-Herzégovine. Une opération policière menée lors d’une fête organisée dans une ferme avait abouti à des saisies substantielles : stupéfiants, armes et divers matériels avaient été découverts sur place. Entendu dans le cadre de l’enquête, non pas comme suspect mais comme témoin, l’arbitre avait confirmé sa présence, justifiant sa venue par une invitation à caractère professionnel.

Ses propres mots résument la tonalité de ses déclarations à l’époque : il avait qualifié cet épisode de « grave erreur » et exprimé publiquement ses regrets. La FIFA, informée des faits, avait choisi de ne pas écarter l’officiel slovène de ses listes. Régulièrement sollicité depuis lors sur la scène internationale, Vincic a continué à diriger des rencontres de haut niveau, preuve que l’instance zurichoise considère le dossier comme clos.

Ce passé ressurgit pourtant avec une acuité particulière dans le contexte actuel. Les Verts abordent ce deuxième match de groupe dans une position délicate, et la moindre décision arbitrale litigieuse sera scrutée à la loupe.

Un contexte algérien déjà alourdi par la polémique Marciniak

Pour comprendre pourquoi cette désignation suscite autant d’inquiétude, il faut revenir sur ce qui s’est passé le 17 juin à Kansas City. Face à l’Argentine, l’arbitre polonais Szymon Marciniak avait laissé passer sans broncher un piétinement de Lionel Messi sur le capitaine Aïssa Mandi, une charge sur Ibrahim Maza et un coup de coude sur Anis Hadj Moussa. Trois actions, toutes susceptibles d’être sanctionnées, toutes ignorées par l’arbitre central et par la salle VAR centralisée à Dallas.

Face à cette accumulation, la Fédération Algérienne de Football avait déposé une plainte officielle auprès de la FIFA. L’instance internationale avait finalement reconnu une erreur de jugement de la part des arbitres VAR, prononçant des sanctions à leur encontre.

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La FIFA maintient sa confiance malgré les critiques, le débat sur les critères de désignation relancé

La décision de confier Algérie-Jordanie à Vincic relance une question structurelle : sur quels critères la FIFA sélectionne-t-elle ses arbitres pour les matchs à fort enjeu ? La compétence technique ne suffit visiblement pas à éteindre les interrogations, surtout lorsque le passé d’un officiel comporte des zones d’ombre.

Ce débat dépasse largement le seul cas algérien. Depuis le début du Mondial 2026, plusieurs décisions arbitrales controversées ont alimenté la défiance envers le système VAR centralisé à Dallas, dont le fonctionnement opaque, notamment l’anonymat des arbitres vidéo, soulève des questions légitimes sur la transparence de l’ensemble du dispositif.

Pour l’Algérie, l’enjeu est concret et immédiat. Une défaite face à la Jordanie serait synonyme d’élimination prématurée. Dans ce contexte, la sérénité autour de l’arbitrage constitue un facteur non négligeable. Or, la désignation de Vincic, conjuguée aux séquelles psychologiques du match contre l’Argentine, ne contribue pas à installer cette sérénité.

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