Mondial 2026 : un adolescent algérien agressé pour avoir soutenu le Maroc, que s’est-il passé ?

Une vidéo présentée comme le témoignage d’une agression brutale contre un enfant algérien de 14 ans aux États-Unis a envahi les réseaux sociaux en quelques heures. Selon les publications qui l’accompagnent, le jeune garçon aurait été violemment frappé dans un espace public américain, en marge des matchs du Mondial 2026, pour avoir affiché son soutien à l’équipe du Maroc lors de la rencontre face aux Pays-Bas. Une version des faits qui soulève autant d’émotion que de questions, faute de toute confirmation officielle.

Une vidéo virale aux contours flous

Le contenu est devenu viral sur Facebook, TikTok et Telegram depuis plusieurs heures. Les publications qui l’accompagnent décrivent un scénario précis : un adolescent algérien, présent sur le sol américain pendant la Coupe du monde, aurait été pris à partie par des supporters en raison de ses encouragements à la sélection marocaine. Hospitalisé dans un état critique, il serait actuellement entre les mains des médecins.

Ces mêmes publications ajoutent que sept individus auraient été interpellés par la police américaine, dont la culpabilité dans cette affaire serait établie. Des détails suffisamment précis pour paraître crédibles, et suffisamment dramatiques pour provoquer une vague d’indignation immédiate sur les réseaux.

À LIRE AUSSI : VIDEO. Fin de la polémique : la famille de l’adolescent touareg présente ses excuses à Tizi Ouzou

Aucune preuve concrète ne vient étayer ces affirmations

Malgré l’ampleur de la diffusion, aucun rapport médical, aucun communiqué des forces de l’ordre américaines et aucun média local n’ont relayé l’incident. Ni les autorités sanitaires, ni les services de police n’ont publié la moindre déclaration en lien avec cette affaire. L’absence totale de sources vérifiables constitue, à elle seule, un signal d’alarme sérieux.

Une partie des internautes a d’ailleurs exprimé ses doutes dès les premières heures. Plusieurs commentateurs estiment que la vidéo pourrait avoir été détournée de son contexte d’origine, voire entièrement fabriquée dans le but d’alimenter des tensions entre communautés algérienne et marocaine, dans un contexte footballistique déjà électrique. D’autres, au contraire, ont pris les faits pour argent comptant et multiplié les appels à la mobilisation.

Ce type de mécanique est bien connu. En avril dernier, une vidéo montrant trois adolescents dans un pick-up à Ghardaïa avait déclenché une vague d’indignation pour une prétendue tentative de vol, avant que la police ne démente formellement les faits et n’engage des poursuites pour diffusion de fausses informations.

À LIRE AUSSI : Algérie – Suisse : voici quand, où et à quelle heure se jouera ce choc des 16es de finale