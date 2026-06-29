Mondial 2026 : Murat Yakin évoque Suisse – Algérie et les retrouvailles avec Petkovic

La Suisse ne prend pas l’Algérie à la légère. Avant le rendez-vous des 1/16es de finale de la Coupe du monde 2026, fixé au vendredi 3 juillet au BC Place Stadium de Vancouver, le sélectionneur helvétique Murat Yakin a tenu à afficher publiquement son respect pour les Fennecs. Bien plus qu’une simple politesse protocolaire, ses déclarations révèlent une préparation sérieuse et ciblée face à une équipe algérienne qu’il ne sous-estime visiblement pas.

Relayées par l’Association Suisse de Football (ASF), ses paroles sont claires : « L’Algérie est un adversaire intéressant, avec beaucoup de qualités individuelles. Nous nous réjouissons de cette rencontre. » Une sortie médiatique qui intervient au lendemain du match épique entre les Verts et l’Autriche, soldé sur un score de 3-3, qui a permis à l’Algérie de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes du tournoi.

Le technicien zurichois n’a pas attendu le coup de sifflet final pour commencer son travail d’analyse. Réunis collectivement devant un écran, lui et son staff ont suivi en direct la rencontre Algérie – Autriche. « Nous avons suivi le match tous ensemble à l’hôtel avec le staff. C’était une partie intéressante, avec une fin de match très animée », a-t-il confié.

La préparation est désormais lancée. « Nous préparons intensivement notre match contre l’Algérie », a ajouté le sélectionneur, sans laisser planer le moindre doute sur le sérieux avec lequel son groupe aborde cette confrontation.

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Les retrouvailles Yakin – Petkovic, un duel dans le duel

Ce choc des 1/16es de finale porte une dimension personnelle rarement vue à ce stade d’une Coupe du monde. Vladimir Petkovic, sélectionneur des Fennecs depuis février 2024, a dirigé « La Nati » pendant sept ans, entre 2014 et 2021. C’est précisément lui que Yakin a remplacé sur le banc helvétique à l’été 2021. Les deux hommes se connaissent donc bien, et le technicien suisse ne s’en cache pas.

« Ce sera l’occasion de retrouver Vlado, que je connais grâce à nos rencontres en Suisse », a déclaré Yakin avec une familiarité qui dit tout de la relation entre les deux hommes. Petkovic, lui, connaît chaque rouage du système suisse : les habitudes d’entraînement, les schémas tactiques, les profils des joueurs. Un avantage analytique considérable, comme le soulignait récemment notre analyse complète sur la Suisse, cette « vieille connaissance » de Petkovic.

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