Mondial 2026 : les États-Unis lancent une vaste opération contre les faux maillots et la contrefaçon

Alors que la fièvre du Mondial s’empare des stades, les autorités américaines passent à l’offensive. À Kansas City, les agents spéciaux de l’un des principaux services d’enquête de la sécurité intérieure (HSI) ont déjà intercepté des milliers de faux maillots et d’écharpes de la Coupe du Monde 2026. L’objectif est clair : couper court au business des faussaires bien décidés à surfer sur l’excitation générale pour écouler leurs marchandises illégales.

Les autorités américaines intensifient leurs efforts pour endiguer le marché des produits contrefaits de la Coupe du Monde. A Kansas City, des agents spéciaux des enquêtes de Sécurité Intérieure (HSI) ont déjà saisi de nombreux faux maillots, écharpes et autres articles et souvenirs relatifs à l’événement sportif.

C’est via un message publié sur ses réseaux sociaux que l’agence américaine de contrôle des frontières (ICE) a annoncé ce lundi le lancement des opérations. L’agence a affirmé que ses agents étaient déjà sur le terrain pour « distribuer des cartons rouges » aux faussaires qui tentent de s’enrichir sur le dos des supporters.

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Carton rouge pour les faussaires de la Coupe du Monde 2026

Cette offensive s’inscrit dans le cadre d’une opération de longue date, baptisée « Operation Team Player ». Pilotée par le Centre national des droits de propriété intellectuelle du HSI, elle est menée conjointement avec les principales ligues sportives américaines.

Le programme s’articule autour de trois axes majeurs, à savoir : le traçage et l’interception des marchandises contrefaites, l’enquête et la traque des vendeurs, qu’ils opèrent dans des boutiques physiques ou en ligne, et enfin la sensibilisation des consommateurs pour les aider à repérer les contrefaçons avant l’achat.

Par ailleurs, l’ICE a rappelé que la contrefaçon ne se résume pas à un simple manque à gagner financier. Ces produits frauduleux nuisent aux commerces légitimes, présentent des risques pour la sécurité des consommateurs et alimentent souvent les caisses d’organisations criminelles transnationales.

Un marché noir juteux

Cette opération intervient alors que les passionnés du football du monde entier, y compris les Algériens, s’empressent d’acheter des maillots et des écharpes pour soutenir leur équipe nationale. En effet, cette explosion de la demande offre une opportunité en or aux faussaires, qui exploitent l’enthousiasme des supporters en leur proposant des produits non autorisés à des prix réduits.

Bien que massivement relayée sur les réseaux sociaux, cette annonce a suscité des réactions mitigées. De nombreux internautes ont préféré l’ironie aux félicitations, se demandant si la traque de faux maillots de football constituait réellement une utilisation prioritaire des ressources fédérales américaines.

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