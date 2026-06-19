Mondial 2026 : L’Algérie dépose une plainte officielle auprès de la FIFA

Après la défaite des Verts face à l’Argentine (0-3) lors de leur entrée en lice au Mondial 2026, la Fédération Algérienne de Football (FAF) a officiellement déposé une plainte auprès de la FIFA, selon des informations relayées par la télévision publique algérienne.

Trois actions arbitrales précises, toutes restées impunies sur le terrain, constituent le socle de ce dossier de réclamation. La FAF réclame une enquête approfondie et des mesures disciplinaires à la hauteur des faits dénoncés.

Le geste de Messi sur Aïssa Mandi, pièce maîtresse de la plainte FAF

Au cœur du dossier transmis à la FIFA figure l’intervention de Lionel Messi sur le capitaine des Fennecs, Aïssa Mandi.

La FAF considère que ce geste, commis hors contexte de jeu direct, aurait dû entraîner une sanction sévère de la part de l’arbitre central. À défaut, une révision via l’assistance vidéo (VAR) s’imposait. Or, ni l’un ni l’autre ne s’est produit.

Cette inaction a déjà suscité une vague d’indignation internationale. L’ancien arbitre international anglais Mark Halsey avait qualifié le geste de « piétinement évident » dans les colonnes du quotidien britannique The Sun, s’étonnant que la VAR n’ait pas demandé à l’arbitre polonais Szymon Marciniak de revoir l’action.

Pour Halsey, la distinction est nette : un duel acharné peut bénéficier du doute, un acte isolé hors contexte de jeu, non.

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La légende irlandaise Roy Keane avait jugé la décision « incompréhensible », tandis que l’ancien latéral du Real Madrid Marcelo résumait le sentiment général d’une formule devenue virale : « C’est un carton rouge… mais comme c’est Messi, il n’y a rien. »

Deux autres incidents documentés dans le dossier de réclamation

La plainte ne s’arrête pas au cas Mandi. Deux autres actions y sont formellement mentionnées. Un coup de coude non sanctionné sur Anis Hadj Moussa, d’abord.

Puis une charge brutale subie par Ibrahim Maza, ensuite. Pour la FAF, ces deux interventions appelaient une réaction arbitrale immédiate et des mesures disciplinaires appropriées.

Réunies, ces trois actions forment un argumentaire cohérent. La fédération ne conteste pas le résultat sportif du match, perdu 0-3 face aux champions du monde en titre.

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Ce qu’elle attaque, c’est la gestion arbitrale de séquences jugées déterminantes, et l’absence totale d’intervention de la vidéo-assistance sur des fautes pourtant visibles.

Le score final, lourd de conséquences pour la suite du parcours des Verts au Mondial 2026, place l’Algérie dans une position délicate avant ses prochaines rencontres de groupe. Une deuxième défaite serait synonyme d’élimination.