Mondial 2026 : la FIFA promet une prime record à chaque équipe qualifiée, voici le montant

La FIFA a relevé la prime financière garantie à chacune des 48 sélections qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 à 12,5 millions de dollars, contre 11,5 millions de dollars initialement prévus. L’instance internationale a notifié l’ensemble des fédérations concernées de cet ajout d’un million de dollars supplémentaire par équipe, auquel s’ajoutent des primes progressives selon les résultats obtenus à chaque tour de la compétition.

Cette révision s’inscrit dans une augmentation plus large de l’enveloppe totale du Mondial 2026, portée à 871 millions de dollars, contre 727 millions annoncés en décembre 2025, soit une hausse de 15 %.

La compétition se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet 2026, avec pour la première fois 48 équipes participantes.

L’Algérie a qualifié son équipe nationale pour le Mondial 2026 sous la direction du sélectionneur Vladimir Petkovic, engagé en mars 2024 en remplacement de Djamel Belmadi. La Fédération Algérienne de Football (FAF) percevra à ce titre 12,5 millions de dollars de la part de la FIFA, comprenant une prime de préparation de 2,5 millions de dollars et une prime de qualification de 10 millions de dollars.

À cela s’ajoute 1,2 million de dollars perçus pour avoir atteint les quarts de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Le total des primes FIFA engrangées par la FAF dans cette période s’établit ainsi à 13,7 millions de dollars.

Par ailleurs, les partenaires et sponsors de la FAF ont versé un soutien financier complémentaire représentant 50 milliards de centimes algériens à la suite de la qualification au Mondial.

🟢 A LIRE AUSSI : Infantino remet un cadeau à Tebboune et se rend à Tlemcen pour inaugurer ces infrastructures

La FIFA cite l’Algérie lors de son Congrès à Vancouver

Selon des informations rapportées par plusieurs médias spécialisés, le salaire mensuel de Vladimir Petkovic est inférieur d’environ 50 % à celui de son prédécesseur Djamel Belmadi.

Son contrat initial couvrait la période de mars 2024 à décembre 2025 et a été reconduit automatiquement jusqu’au 31 août 2026, sans révision à la hausse du salaire ni des primes, après la réalisation de l’objectif de qualification au Mondial.

La FAF a indiqué que ces revenus seront en partie affectés au financement de programmes de développement du football dans plusieurs catégories : football amateur, football professionnel, football des jeunes, football féminin et futsal.

Lors de son Assemblée Générale tenue à Vancouver au Canada, la FIFA a présenté devant ses membres le Centre Technique Régional de Lalla Setti à Tlemcen comme exemple de réussite de ses programmes de développement.

Ce centre a été inauguré par le président de la FIFA Gianni Infantino et financé à hauteur de 4,25 millions de dollars dans le cadre du programme FIFA Forward.

L’infrastructure, d’une superficie de 38 125 m² et située à 800 mètres d’altitude sur le plateau de Lalla Setti, comprend plusieurs terrains de football aux revêtements variés (gazon hybride, naturel et synthétique), une salle de futsal, une piscine, une salle de musculation et de soins, ainsi que 145 chambres d’hébergement.

Elle a déjà accueilli les équipes nationales U-20 et U-16 pour leurs stages de préparation. Un extrait vidéo présentant le centre a été diffusé en séance plénière devant l’Assemblée Générale de la FIFA à Vancouver.