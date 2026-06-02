Mondial 2026 : Isis devient le partenaire officiel de l’Équipe Nationale avec « M3ak Ya Lkhadra »

L’Équipe d’Algérie se prépare pour le Mondial 2026, et les supporters ne sont pas en reste. La FAF vient de frapper fort en s’associant à une marque emblématique du quotidien des Algériens : Isis fleuron de Henkel Algérie. Éditions limitées aux couleurs des Verts, caravanes sillonnant le pays et de nombreux cadeaux exclusifs attendent les fans. Voici comment ce partenariat inédit va faire vibrer les passionnés de football à travers toute l’Algérie.

Présente dans les maisons algériennes depuis plusieurs générations, la marque Isis franchit un cap symbolique. Lors d’une conférence de presse organisée le lundi 1er juin au siège de Henkel Algérie à Reghaïa, à l’est d’Alger, la société et la Fédération Algérienne de Football (FAF) ont officialisé un accord de partenariat faisant d’Isis le partenaire officiel de l’Équipe Nationale de Football.

La cérémonie a réuni le directeur général de Henkel Algérie, Burak Birler, le secrétaire général de la FAF, Nadir Bouzenad, et le vice-président de la FAF, Mohamed El Amine Mesloug, ainsi que le directeur marketing de Henkel Algérie, Mohammed El Hadi Hamma, et plusieurs cadres du Groupe. Un rapprochement pensé bien en amont, avec la prochaine Coupe du Monde 2026 comme horizon commun.

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Isis et la FAF : quand deux symboles algériens s’allient

Rarement une signature n’aura semblé aussi naturelle. D’un côté, une marque ancrée dans le quotidien de millions de familles depuis 1968, bien avant l’arrivée du groupe Henkel en Algérie. De l’autre, l’institution qui incarne la passion collective d’un peuple entier pour le football, la FAF.

C’est sur ce socle de mémoire et d’attachement commun que le directeur général de Henkel Algérie a d’emblée posé le ton, en soulignant que ce partenariat « traduit la passion et la fierté des deux parties envers notre pays, son peuple et son équipe nationale ».

En 26 ans de présence sur le territoire, le groupe a su s’inscrire durablement dans le paysage industriel et domestique algérien. Isis, elle, porte quelque chose de plus intime encore : une empreinte de nostalgie, celle d’une marque qui a traversé les générations.

L’accord positionne ainsi Isis au cœur des grandes émotions que suscite le football national. Partage, solidarité, attachement au pays : autant de repères communs qui fondent cette alliance. Pour Henkel Algérie, il s’agit d’une manière concrète d’accompagner les supporters dans chaque moment de ferveur collective.

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La FAF salue l’arrivée d’un partenaire enraciné dans le patrimoine national

Du côté de la FAF, l’accueil est chaleureux. Nadir Bouzenad, secrétaire général de la FAF, a exprimé sa satisfaction sans détour. « Nous sommes heureux et fiers d’accueillir Isis au sein de la grande famille du football algérien. Ce partenariat reflète non seulement la confiance qu’une marque nationale de référence accorde à notre Équipe Nationale et à notre institution, mais également le partage de valeurs communes qui nous rassemblent : l’excellence, l’engagement, la proximité avec les Algériens et la volonté de porter haut les couleurs de notre pays. »

Il a par ailleurs rappelé que la FAF déploie une stratégie de communication qui vise à valoriser le patrimoine, les valeurs et les traditions algériennes, notant que ce partenariat avec Isis s’inscrit pleinement dans cette continuité. Cette déclaration s’inscrit dans une tendance plus large : la fédération multiplie les partenariats avec des acteurs économiques nationaux, et l’arrivée d’Isis confirme que la confiance des grandes marques envers le football algérien ne se dément pas.

« Être présents dans les moments qui comptent », la promesse de Henkel Algérie

La prise de parole du directeur marketing de Henkel Algérie, Mohammed El Hadi Hamma, a donné corps à cet engagement. « Isis est une marque qui appartient à tous les Algériens. Ce partenariat avec l’Équipe Nationale traduit notre fierté et notre engagement à être présents dans les moments qui comptent pour nous tous. Notre promesse est d’accompagner chaque victoire, chaque émotion et chaque instant de fierté nationale », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur le caractère exceptionnel du contexte : cette Coupe du Monde sera la cinquième participation de l’Algérie à cette compétition planétaire, un moment de fierté nationale que la marque entend pleinement accompagner.

Concrètement, ce partenariat se traduira par le lancement d’une gamme édition limitée des produits Isis aux couleurs de l’Algérie et de l’Équipe Nationale, placée sous le slogan « M3ak Ya Lkhadra ». Cette édition spéciale concernera le gel machine, le liquide vaisselle et la poudre main, déclinés dans leurs différents formats.

Détail significatif, ces produits en édition limitée seront proposés aux mêmes tarifs habituels, sans aucune augmentation de prix. Henkel Algérie prévoit également le lancement de caravanes à travers le pays pour accompagner les familles et les supporters des Verts tout au long du Mondial, avec à la clé des goodies et 10 000 cadeaux à gagner.

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Henkel Algérie, témoin d’un engagement durable

Derrière la marque Isis se cache un groupe aux ambitions industrielles affirmées. Avec 505 collaborateurs, une couverture nationale de 97 % et plus de 35 000 points de vente, Henkel Algérie pèse lourd dans le tissu économique local. Le groupe produit cinq marques sur le territoire national, dont Schwarzkopf Gliss désormais fabriquée localement, et génère 2 200 emplois indirects.

Ce partenariat avec la FAF n’est donc pas un coup de communication isolé. Il s’inscrit dans une stratégie cohérente : celle d’un groupe qui investit durablement en Algérie et qui choisit de lier son image aux symboles les plus fédérateurs du pays. Le football, et plus précisément l’Équipe Nationale, en est le plus puissant.

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M3ak Ya Lkhadra, nouveau partenaire des Verts

Ainsi, l’objectif de ce partenariat est de faire vivre aux Algériens des instants de communion autour des Verts lors de la prochaine Coupe du Monde. À travers son édition limitée, ses caravanes itinérantes et son slogan résolument populaire, Isis sera présente à chaque étape du parcours, au plus près des émotions des supporters. La marque entend transformer chaque match en moment de fierté partagée.

Ce type d’engagement, Henkel Algérie le cultive depuis longtemps. Des initiatives comme « Tahla Lemma » illustrent cette volonté d’être présent là où battent les cœurs algériens. Rejoindre la grande famille du football national en est la suite logique.

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À propos de Henkel

Fort de ses marques emblématiques, de ses innovations continues et de son savoir-faire technologique, Henkel s’est imposé comme un acteur de premier plan sur les marchés mondiaux, aussi bien dans l’industrie que dans les produits de grande consommation. En effet, sa branche Adhesive Technologies s’affirme comme le leader mondial des solutions adhésives, des produits d’étanchéité et des revêtements fonctionnels.

Du côté des marques grand public, le groupe occupe des positions de choix dans les soins capillaires, les produits de lavage et d’entretien et bien d’autres catégories à travers le monde. Loctite, Persil et Schwarzkopf figurent parmi ses étendards les plus reconnus.

Au titre de l’exercice fiscal 2021, Henkel a réalisé un chiffre d’affaires dépassant les 20 milliards d’euros, avec un résultat opérationnel ajusté d’environ 2,7 milliards d’euros. D’ailleurs, ses actions privilégiées sont cotées au DAX, l’indice de référence de la bourse de Francfort.

Depuis sa fondation en 1876, Henkel a toujours placé le développement durable au cœur de sa stratégie, avec des engagements concrets et des objectifs mesurables. Aujourd’hui, ce sont plus de 50 000 collaborateurs à travers le monde qui portent ensemble une même culture d’entreprise, des valeurs communes et une vision partagée résumée en une phrase : « Pioneers at heart for the good of generations. »

Pour en savoir plus : www.henkel-algerie.com/fr Photos disponibles dans l’espace actualités : www.henkel-algerie.com/fr/espace-actualite