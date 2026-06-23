Mondial 2026 : « Aucune identité de jeu », Slimani tacle Petkovic

Consultant de la chaine sportive qatarie beIN Sports, Islam Slimani était bel et bien présent au studio d’analyse pour le match Jordanie-Algérie (1-2). Il a fait une déclaration controversée à propos de Vladimir Petkovic. Selon lui, et près de deux ans après sa prise de fonctions, le technicien bosniqaue n’a toujours pas imprimé la moindre identité de jeu aux Verts. Une sortie qui tombe dans un contexte de débat intense autour du niveau de la sélection.

Slimani pointe l’absence d’identité de jeu sous Petkovic

Deux ans. C’est le temps qu’a eu Petkovic pour construire un projet de jeu cohérent avec l’équipe nationale. Pour Slimani, ce délai est largement suffisant pour juger, et le constat est sévère.

« Cela fait deux ans qu’il est là, mais on ne voit aucune identité de jeu claire. On commence toujours de mauvaise manière pour ensuite revenir en seconde période. Mais un match commence dès la première minute. On voit qu’il y a beaucoup de changements dans l’équipe, il commet beaucoup d’erreurs dans ses choix. ». Une phrase qui résume à elle seule l’exaspération de l’ancien attaquant.

Ce qui irrite particulièrement Slimani, c’est la récurrence d’un même scénario. Les Verts entrent dans leurs matchs sans fil directeur apparent, puis passent la seconde période à colmater les brèches. « Le match commence dès la première minute, pas à la mi-temps », a-t-il martelé, dénonçant des erreurs répétées dans les compositions de départ qui condamnent l’équipe à courir après les problèmes plutôt qu’à les anticiper.

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Slimani prend soin de préciser que sa critique ne vise pas les joueurs. Le problème, selon lui, est purement tactique et méthodologique.

L’Algérie dispose, à ses yeux, d’un réservoir de talents suffisant pour produire un football autrement plus séduisant. « La Algérie possède un vivier de talents capables de proposer un jeu bien supérieur à ce que nous voyons actuellement », a-t-il affirmé.

Mahrez, « le Messi de l’Algérie », mérite un statut à part

Par ailleurs, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie a pris la défense de Riyad Mahrez avec une conviction totale. Il esttime que le capitaine de la sélection nationale est systématiquement sous-exploité dans le dispositif de Petkovic.

La comparaison qu’il choisit est éloquente. Slimani réclame pour Mahrez le même traitement que celui réservé à Lionel Messi au sein de la sélection argentine : une liberté totale dans le secteur offensif, sans lui imposer des tâches défensives qui épuisent inutilement ses ressources physiques. L’idée est simple. Concentrer l’énergie du joueur là où il fait la différence, pas là où il la perd.

En le qualifiant de « Messi de l’Algérie », Slimani ne cherche pas seulement à flatter son ancien partenaire. Il pointe une réalité tactique : Mahrez est le joueur le plus capable de créer des solutions dans ce groupe, et le brider dans un rôle qui ne lui correspond pas revient à se priver de la principale arme offensive de l’équipe.

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