Mondial 2022 : un trio Algérien et Gassama sélectionnés par la FIFA

La commission d’arbitrage de la Fifa a dévoilé la liste des arbitres qui officieront les matchs de la prochaine coupe du monde au Qatar. Une liste qui contient 105 officiels qui mèneront les débats, entre autre l’Algérien Mustapha Ghorbal et les controversés Bakary Gassama et Janny Sikazwe. Le sexe féminin sera également présent pour la première fois de l’histoire du mondial puisque six arbitres femmes ont été choisies par ladite commission pour le prochain grand rendez-vous planétaire.

Au total, ce sont 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 arbitres assistants vidéo qui ont été sélectionnés en collaboration avec les six confédérations, sur la base de leur qualité et de leurs performances constatées à l’occasion de compétitions de la FIFA, mais aussi d’autres tournois nationaux et internationaux, disputés au cours des dernières années.

«Comme d’habitude, le principal critère ayant guidé notre sélection a été la qualité. Notre sélection correspond tout simplement à ce qui se fait de mieux en matière d’arbitrage dans le monde. Si la Coupe du Monde 2018 a été un franc succès, c’est en partie grâce à la qualité de l’arbitrage, que nous voulons encore meilleure à l’occasion de la compétition au Qatar », a indiqué Pierluigi Collina, Président de la Commission des Arbitres.

L’Algérie sera représentée par Ghorbal, Etchiali et Gourari…Gassama et Sikazwe sélectionnés

L’Algérie sera représentée par son arbitrage lors du prochain mondial au Qatar. Sans surprise, Mustapha Ghorbal a été sélectionné comme arbitre principal. Il sera présent en compagnie d’Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari. Un trio qui a officié plusieurs matchs du continent Africain et feront en sorte d’honorer l’Afrique et l’Algérie en particulier lors de la prochaine coupe du monde.

Concernant toujours les arbitres Africains sélectionnés par la commission d’arbitrage de la Fifa, on trouve les controversés Bakary Gassama (Gambie) et Janny Sikazwe (Zambie). Alors que leur arbitrage a fait jaser lors des précédents rendez-vous Africains, où le premier a lésé l’Algérie face au Cameroun et Al-Ahli Tripoli face à l’Orlando Pirates, tandis que le second a commis une bourde lors de la dernière CAN, en donnant le coup de sifflet final du match Mali-Tunisie à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, ils ont tout de même eu la confiance de l’instance internationale.

Le sexe féminin présent, une première de l’histoire du mondial

Six femmes figureront pour la première fois parmi les 105 arbitres de la prochaine Coupe du monde masculine de football au Qatar et ce, pour la première fois de l’histoire du Mondial.

Trois d’entre elles, à savoir le Française Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita, ont été désignées parmi les 36 arbitres de champ, alors que la Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l’Américaine Kathryn Nesbitt officieront aux côtés de 66 autres arbitres assistants.

«Leur désignation est le résultat d’un long processus entamé il y a plusieurs années, qui a commencé par la nomination d’arbitres femmes pour certaines compétitions masculines seniors et de jeunes de la FIFA», souligne dans un communiqué Pierluigi Collina, le président de la Commission des arbitres de l’instance mondiale.

Les six sélectionnées «enchaînent depuis plusieurs années les prestations de haut vol», a insisté l’Italien, espérant «qu’à l’avenir, la présence d’arbitres femmes lors de compétitions masculines de haut niveau (sera) considérée comme la règle plutôt que l’exception».