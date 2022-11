Mondial 2022 : quand l’Iran rappelle à l’Allemagne la honte en 1982

L’ex-international allemand, Jürgen Klinsmann, s’en est prit à l’Iran après sa victoire face au Pays de Galles. Mais la fédération iranienne de football a vite répliqué. En effet, elle lui a fait rappeler une mauvaise anecdote.

Après avoir prit une raclée dans son premier match lors de la Coupe du Monde Qatar-2022 face à l’Angleterre (2-6), l’Iran s’est racheté face au Pays de Galles. Il s’est imposé sur le score de deux buts à zéro et garde ses chances intactes pour la qualification pour les 1/18e de finale, en attendant de jouer le troisième et dernier match de poules face aux USA.

Mais la victoire des Iraniens n’a pas été du goût de l’ex-international allemand Jürgen Klinsmann. Ce dernier, qui est actuellement consultant à la BBC et membre du bureau technique de la FIFA, s’est permit une sortie imite.

«Ce qui arrive n’est pas un hasard. C’est fait exprès. Cela fait partie de leur culture, c’est comme ça qu’ils jouent. Ils travaillent l’arbitre, le juge de touche, le 4e arbitre. Ils vous font perdre votre concentration, jouent sur vos nerfs ». A-t-il déclaré.

40 après, le monde se souvient toujours du match de la honte

Mais la fédération iranienne de football a vite répliqué aux propos de l’ancien sélectionneur de la « Nationalmannschaft ». En effet, elle lui a fait rappeler une mauvaise anecdote. Il s’agit, évidemment, du match combiné entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche. Ce qui avait privé l’Algérie de se qualifier pour le deuxième tour du Mondial espagnol en 1982. Et pourtant, les coéquipiers de Madjer avaient gagné deux matchs, face à l’Allemagne de l’Ouest (2-1) et au Chili (3-2).

«En tant qu’Allemand, M. Klinsmann ne sera pas jugé pour le plus honteux épisode de l’histoire de la Coupe du monde quand l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche avaient arrangé un résultat en 1982». Invoque la première instance du football iranien.

Ainsi, et 40 ans après, il semble que le monde entier n’a pas oublié ledit match de la honte. Cela avait incité la FIFA de changer sa loi concernant les deux matchs de la troisième et dernière journée de poules. Depuis 1982, ces derniers se jouent toujours au même jour et à la même heure.