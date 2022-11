Mondial 2022 : quand les Tunisiens lancent une pique à Belmadi

Et dire que le milieu de terrain de la sélection tunisienne Aissa Laidouni était éligible pour l’Algérie ! Issu d’un père algérien et d’une mère tunisienne, il aurait souhaité représenté l’Algérie sur le niveau international. Mais face au refus de Djamel Belmadi de le convoquer, il a fini par opter pour la nationalité sportive tunisienne. On peut dire que la sélection nationale algérienne a perdu un très bon milieu de terrain.

C’est hier que la Tunisie a effectué son entrée en lice en Coupe du Monde. Pour son premier match face au Danemark, elle a réalisé une prestation correcte. Le pays voisin, qui s’est contenté du nul (0-0) pouvait espérer mieux.

Les Algériens ont suivis attentivement le match. Mais le joueur tunisien qui les a attirés, c’est Aissa Laïdouni. Non-seulement parce qu’il a fait un grand match, mais aussi parce qu’il était éligible pour l’Algérie.

Né d’un père algérien et d’une mère tunisienne, le milieu de terrain Ferencravos TC (Hongrie) aurait souhaité représenter les Verts sur le niveau international. Il s’était même manifesté pour les rejoindre. Mais le sélectionneur national Djamel Belmadi n’avait pas jugé son potentiel intéressant.

Du coup, les Tunisiens ont sauté sur l’occasion pour chiper le joueur. Ce dernier, a reçu sa première convocation en 2021 et a fini par opter pour la nationalité sportive tunisienne.

Quand les Tunisiens remercient Belmadi pour leur avoir bradé Laïdouni

Depuis, Aissa Laïdouni enchaine les bonnes performances avec les Aigles de Carthage. Il s’est même imposé comme un élément incontournable dans le milieu de terrain.

Lors du match d’hier face au Danemark, on a constaté que son profil est similaire à celui d’Adlène Guedioura, tout en ayant la vocation offensive. De quoi nourrir les regrets des Algériens de ne pas bénéficier du joueur il y a deux ans, surtout quand on sait que Djamel Belmadi peine toujours à trouver le digne successeur de Guedioura.

Les Tunisiens, quant à eux, ont lancé une pique au sélectionneur national. En effet, ils l’ont remercié pour leur avoir bradé Laïdouni et ce, à travers plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Ils sont unanime à dire que le joueur de 25 ans est un grand acquis pour la sélection nationale de leur pays. Il est même bien parti pour rejoindre un club plus huppé lors du mercato hivernal s’il réalise une bonne Coupe du Monde…