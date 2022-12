Mondial 2022 : quand cheb Khaled et Dj Snake font le show au Qatar

Dj Snake et cheb Khaled font le Show. Ce n’est pas la première fois que les deux grands artistes algériens collaborent « kifkif » sur scène. Après le concert du parc des princes de Paris, place désormais à la coupe du monde Qatar 2022.

Où s’est passé le Show ? C’est hier vendredi au Stade 974 Ras « Abu Aboud » de Doha que l’artiste franco-algérien Dj Snake et le roi du Rai Cheb Khaled ont animé un concert devant des milliers de supporters.

Disco Maghreb, Trigue Lycée, Aicha, Didi… Les spectateurs, venus des quatre coins du monde pour le mondial, ont vu les deux grands artistes mondiaux faire le show à l’algérienne.

Certes, l’Algérie était absente de la coupe du monde de cette année, mais les stars algériennes et supporters algériens ont marqué leur présence en force. Outre le big concert Cheb Khaled x Dj Snake, l’événement a été marqué par une demande de mariage en public d’un jeune Algérien demandant la main d’une croate.

Il convient de noter que le début du mois de décembre a été marqué par le classement de la musique du Rai, chant populaire d’Algérie, au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. (L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture).

En effet, « Disco Maghreb » a beaucoup influencé sur cette décision. L’artiste franco-algérien William Sami Grigahcine, connu sous Dj Snake a contribué « indirectement » à la démarche du classement du Rai au patrimoine de l’UNESCO.

En voulant rendre hommage au Rai avec son titre Disco Maghreb, Dj Snake a donné un gros « coup de pub » à la culture des milieux bédouins ruraux de l’Ouest algérien. Un buzz mondial suivi de la visite, en aout dernier, du président français Emmanuel Macron au célèbre label oranais du Rai, devenu aujourd’hui un lieu incontournable pour les touristes.

L’artiste algérien ne s’est pas arrêté là. Il en a rajouté une couche avec un superbe remix de la célèbre chanson de Cheb Khaled « Trigue Lycee ». Certes, ce dernier titre n’a pas fait autant de bruit que Disco Maghreb, mais la grosse réputation de Dj Snake fait toujours pencher la balance en la faveur de son travail.

D’un autre côté, rappelons aussi, les artistes du Rai ont disparu ces dernières années. Le seul qui en reste, c’est Cheb Khaled ; qui ces derniers mois, on le voit de plus en plus sur scène.

I imagined “Disco Maghreb” as a bridge between different generations and origins, linking North Africa, the Arab world and beyond… This is a love letter to my people. 🇩🇿

LISTEN/WATCH NOW- https://t.co/puhFenR4yV pic.twitter.com/SUqHNF5AqH

— DJ SERPENT (@djsnake) May 31, 2022