Mondial 2022 : programme matchs et chaines gratuites ce 5 décembre

La Coupe du Monde 2022 se poursuit au Qatar. Aujourd’hui, on assistera à deux matchs, dans le cadre du 1/8e de finale, à savoir Japon-Croatie et Brésil-Corée du Sud. C’est donc ce soir qu’on saura l’identité des deux équipes qui rejoindront les Pays-Bas, l’Argentine, la France et L’Angleterre au ¼ de finale.

Il semble que la logique a été respectée lors des matchs du 1/8e. En effet, et sans surprise, la France s’est qualifiée face à la Pologne sur le score de trois buts à un. L’Angleterre a composté son billet qualificatif aux dépens du Sénégal. Une victoire sans forcer, faut-t-il le dire, sur un score sans appel de trois buts à zéro.

En plus de Pays-Bas-Argentine, on va également assister à France-Angleterre au ¼ de finale du Mondial. Ce sera l’autre grande affiche de ce tour de la compétition.

Quel est le programme de ce 5 décembre ?

Comme ce fut le cas hier et avant-hier, on va assister aujourd’hui à deux matchs du 1/8e de finale. Le premier match opposera le Japon à la Croatie à 16h. Les « Samouraï », qui se sont qualifiés à la tête d’un groupe difficile composé de l’Allemagne, l’Espagne et le Costa Rica ambitionnent d’aller le plus loin possible. Seulement, leur mission s’annonce difficile face au vice-champion du monde de la précédente édition de la CM.

L’autre match opposera le Brésil à la Corée du Sud à 20h. La Seleçao est la grande favorite sur papier, certes, mais il va falloir se méfier des Coréens.

C’est donc ce soir qu’on saura le troisième match du ¼ de finale. Ce sera soit Japon-Brésil ou Japon-Corée du Sud ou bien Croati-Brésil ou Croatie-Corée du Sud.

Sur quelles chaines suivre les matchs gratuitement ?

Les Algériens, qui suivent avec un grand intérêt la Coupe du Monde Qatar-2022, pourront zapper vers les deux chaines sportives qataries beIN Sports et Al-Kass, qui sont ouvertes sur le satellite Nilsat, pour suivre Japon-Croatie. La chaine allemande « ZDF » assurera également la retransmission en direct du match.

Quant au Brésil-Corée du Sud, il sera retransmit en direct sur la chaine française TF1 et l’allemande ZDF. Les deux chaines sont ouvertes sur le satellite Astra.