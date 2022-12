Mondial 2022 : programme matchs et chaines en clair ce 1er décembre

Les matchs de la troisième et dernière journées des groupes de la Coupe du Monde Qatar-2022 se poursuivent. Aujourd’hui, on va assister à quatre matchs. Il s’agit de ceux des groupes F et E. C’est donc ce soir qu’on va connaitre les quatre nouveaux qualifiés au 1/8e de finale.

Concernant les matchs d’hier, c’est finalement l’Australie qui a rejoint la France du groupe D au 1/8e de finale après avoir battu le Danemark (1-0). La victoire de la Tunisie face à la France ne lui a finalement pas suffi pour valider son billet qualificatif. Les Aigles de Carthage quittent la compétition.

Sans surprise, l’Argentine de Messi s’est qualifiée pour les huitièmes après sa victoire face à la Pologne (2-0). Cette dernière, et malgré la défaite, a rejoint l’Albiceleste aux huitièmes. C’est le Mexique qui lui a rendu un grand service en battant l’Arabie Saoudie (2-0).

Ainsi, trois représentants Arabes quittent d’ores et déjà le Mondial. Il ne reste désormais que le Maroc en lice et qui est en passe de se qualifier pour le deuxième tour.

Lors du 1/8e de finale, on va assister à un Argentine-Australie et France-Pologne, respectivement le 3 décembre à 10h et le 4 décembre à 16h.

Quel est le programme de ce 1er décembre ?

Pour aujourd’hui, on va assister à quatre matchs qui concernent les deux groupes E et F. Des matchs qui s’annoncent certainement palpitants.

Ca va commencer avec Croatie-Belgique et Canada-Maroc à 16h. Les Croates ne veulent rien laisser au hasard. Ils veulent gagner et assurer la qualification à la première place. Quant aux Belges, ce sera le match de la dernière chance où ils sont condamnés de gagner. Seulement, leur destin n’est pas entre leurs mains. En effet, ils devront accomplir le boulot et attendre une défaire du Maroc, qui a besoin juste d’un petit point pour se qualifier, pour espérer composter leur billet qualificatif pour les huitièmes.

Dans le groupe E, on aura au menu Japon-Espagne et Costa-Rica-Allemagne. Alors que l’Allemagne est condamnée de gagner, un point pourrait suffire au Japon, à l’Espagne et au Costa-Rica pour se qualifier.

Sur quelles chaines les matchs d’aujourd’hui ?

La grande affiche de la journée, Croatie-Belgique, sera retransmise sur la chaine allemande « ARD Das Erst » qui est ouverte sur le satellite Astra. En revanche, aucune chaine gratuite ne va retransmettre Canada-Maroc. Et pourtant, c’est le match que les Algériens souhaiteraient suivre.

Alors que le match Japon-Espagne sera retransmit sur TF1, qui est ouverte sur Astra, ARD Das Erst assurera la retransmission en direct du Costa Rica-Allemagne.