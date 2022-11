Mondial 2022 : programme et chaines gratuites de ce 29 novembre

La Coupe du Monde 2022 se poursuit au Qatar. A partir d’aujourd’hui, on va assister à la dernière étape de la phase de poules. La troisième journée de chaque poule se jouera le même jour et à la même heure, conformément au règlement.

Hier, le Cameroun a imposé le nul à la Serbie (3-3), au terme d’un match palpitant. Dans ce groupe G, le Brésil s’est qualifié officiellement pour le 1/8e de finale après s’être imposée face à la Suisse par la plus petite des marges. Une victoire à l’arrachée, faut-t-il le dire. La 2e place se jouera entre le Cameroun, la Serbie et la Suisse. Reste à savoir qui d’entre eux accompagnera la « Seleçao » aux huitièmes.

Dans le groupe H, l’autre représentant africain, le Ghana, a réalisé une bonne performance. En effet, il s’est imposé difficilement face à la Corée du Sud sur le sur le score de trois buts à deux. Alors que le Portugal a composté son billet qualificatif pour le 1/8e de finale après avoir battu l’Uruguay (2-0), la 2e place pour le deuxième tour du Mondial se jouera entre le Ghana, la Corée du Sud et l’Uruguay.

Quel est le programme des matchs de ce 29 novembre ?

A partir d’aujourd’hui, on va assister à la dernière étape de la phase de poules. Et ça va commencer avec la poule A. A 16h, on assistera au Qatar-Pays-Bas et au Sénégal-Equateur à16h. Alors que le pays hôte est déjà éliminé, c’est au terme de cette troisième journée qu’on saura les deux qualifiés pour les huitièmes.

Dans le groupe B, les deux derniers matchs vont opposer l’Iran aux USA et l’Angleterre au Pays de Galles. Les deux places qualificatives pour le deuxième tour sont jouables entre les quatre nations. Reste à savoir qui d’entre elles vont valider leurs billets qualificatif au terme de la troisième et dernière journée de la poule B.

Sur quelles chaines suivre les matchs gratuitement ?

Le match Qatar-Pays-Bas sera retransmis en direct sur les deux chaines sportives qataries « beIN Sports » et « Al-Kass one ». Elles sont toutes les deux ouvertes sur le satellite Nilsat. Le match sera également retransmis sur la chaine allemande « ARD Das Erst ».

Alors que le match Angleterre-Pays de Galles sera retransmis sur la chaine française TF1, « ARD Das Erst » assurera la retransmission du match Iran-USA. Les deux chaines sont ouvertes sur le satellite Astra.