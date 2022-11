Mondial 2022 : programme et chaines en clair ce 28 novembre

Pour le 9e jour de la Coupe du Monde Qatar-2022, ce 28 novembre, il y aura quatre matchs au menu. On va assister à des confrontations palpitantes des deux groupes G et H.

Lors de la journée d’hier, la Japon, qui a battu l’Allemagne (2-1), s’est incliné face au Costa Rica (0-1), qui a, pourtant, prit une raclée face à l’Espagne (0-7), dans un scénario paradoxale, faut-t-il le dire. Alors que la grande affiche Allemagne-Espagne s’est soldée sur un score de parité de un but partout, on va attendre jusqu’au déroulement de la troisième et dernière journée pour connaitre les deux qualifiés du groupe E pour les 1/8e de finale. L’Espagne est en tête avec 4 points, suivie par l’Allemagne, le Japon et le Costa Rica avec 3 point pour chacun.

Dans le groupe F, le Maroc a réalisé l’une des grandes surprises du Mondial, en s’imposant face à la Belgique (2-0). Le pays voisin a franchi un grand pas vers qualification pour les 1/8e de finale. Idem pour la Croatie qui a battu sans forcer le Canada (4-1). Ce dernier, qui a concédé deux défaites, est officiellement éliminé, en attendant de connaitre qui de la Croatie (4 points), le Maroc (4 points) ou la Belgique (3 points) vont se qualifier pour le prochain tour au terme de la troisième et dernière journée du groupe.

Quel est le programme de ce 28 novembre ?

Pour aujourd’hui, on va assister à quatre matchs des deux groupe G et H. Ça va commencer avec Cameroun-Serbie à 11h. Un match qui s’annonce palpitant entre deux nations dont une deuxième défaite sera synonyme de l’élimination.

Dans ce groupe G, on assistera à un Brésil-Suisse à 17h. La « Seleçao », qui a impressionné lors de son premier match face à la Serbie, veut enchainer une deuxième victoire et valider ainsi son billet qualificatif pour les huitièmes.

Dans le groupe H, le représentant africain le Ghana, qui n’a pas démérité lors de son premier match face au Portugal, affrontera la Corée du Sud à 14h. Il n’aura absolument pas droit à l’erreur afin de garder ses chances intactes pour la qualif’, en attendant d’affronter l’Uruguay.

Enfin, la grande affiche sera sans doute Portugal-Uruguay à 20h. Cristiano Ronaldo et consorts veulent prendre le dessus sur les coéquipiers de Luis Suarez et assurer ainsi la qualification pour les 1/8e de finale.

Sur quelles chaines suivre les matchs gratuitement ?

Finalement, aucune chaine gratuite ne va retransmettre Cameroun-Serbie. Un match que les Algériens voudraient suivre avec un grand intérêt car il s’agit tout simplement du Cameroun.

Concernant les autres matchs, ils seront retransmis en direct sur la chaine allemande « ARD Das Erst ». Cette dernière est ouverte sur le satellite Astra et assure une retransmission des matchs avec une très bonne qualité d’image en HD.