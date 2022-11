Le but « fantôme » de Cristiano Ronaldo face à l’Uruguay fait polémique. Alors que la star portugaise est convaincue avoir été l’auteur du but, Adidas confirme que le joueur n’a pas touché le ballon de la tête.

Le Portugal s’est qualifié officiellement pour le 1/8e de finale de la Coupe du Monde après sa victoire décrochée face à l’Uruguay (2-0). Seulement, l’identité du premier buteur fait débat. On jouait la 54e minute, et sur un centre fuyant de Bruno Fernandes, venu de la gauche, Cristiano Ronaldo fait une belle détente et semble effleurer du bout du crâne le ballon, qui termine dans le but de la « Celeste ». Au début, on croyait que c’est CR7 qui est l’auteur du but, notamment après l’avoir fêté avec effusion. Mais après la reprise de l’action de la réalisation portugaise, il s’est avéré qu’il n’a pas touché le ballon de la tête. La FIFA a, d’ailleurs, accordé le but à Bruno Fernandes.

Le moins que l’on puisse dire, est que cela n’a pas été du gout du quintuple Ballon d’Or. En effet, il a contesté la décision de la FIFA. Il est tellement convaincu avoir été l’auteur du but qu’il a envoyé un SMS Piers Morgan (le journaliste anglais qui l’a récemment interviewé en exclusivité).

« J’étais avec Piers Morgan. Il a dit que Cristiano lui avait envoyé un texto depuis le vestiaire, disant qu’il croyait que le ballon avait touché sa tête ». Confia l’ex-capitaine de la sélection des USA, Alexi Lalas.

Adidas boucle le débat : « CR7 n’a pas touché le ballon de la tête »

Le but a tellement suscité une grande polémique qu’il a fallu se référer au capteur intégré dans les ballons Adidas du Mondial. Selon ESPN, Cristiano Ronaldo n’a pas touché le ballon de la tête. Le but est accordé à son partenaire Bruno Fernandes.

Ainsi, la légende de la Seleção das Quinas devra patienter jusqu’au prochain rendez-vous du Mondial pour inscrire son 9e but. Un but qui lui permettrait d’égaler de la légende portugaise Eusebio. Ce serait, peut-être, dés vendredi, à l’occasion du match face à la Corée du Sud.