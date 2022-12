Mondial 2022 : où suivre les matchs gratuitement ce 4 décembre ?

La Coupe du Monde 2022 se poursuit au Qatar. Aujourd’hui, ce sera le deuxième jour des huitièmes de finale. On assistera à deux matchs qui s’annoncent palpitants. Il s’agit de France-Pologne et Angleterr-Sénégal.

C’est à partir d’hier que le 1/8e de finale de la Coupe du Monde Qatar-2022 a débuté. Les Pays-Bas, qui ont affronté les USA, sont les premiers qualifiés pour le ¼ de finale. En effet, ils ont validé leur billet qualificatif en s’imposant sur le score de deux buts à zéro.

L’autre match a opposé l’Argentine à l’Australie. Sans surprise, les coéquipiers de Messi se sont qualifiés après avoir remporté le match sur le score de deux buts à un.

Ainsi, les Pays-Bas et l’Argentine vont se rencontrer en ¼ de finale du Mondial. Ce sera sans doute l’une des grandes affiches de ce tour de la compétition.

Quel est le programme des matchs de ce 4 décembre ?

Comme ce fut le cas hier, on va assister aujourd’hui à deux matchs des huitièmes de finale. Ca va commencer avec France-Pologne à 16h. Les Bleus sont les favoris sur papiers, certes, mais ils devront prendre leur adversaire très au sérieux, étant donné qu’il s’est qualifié d’un groupe difficile composé de l’Argentine, le Mexique et l’Arabie-Saoudite.

L’autre match opposera le représentant africain le Sénégal à l’Angleterre à 20h. Les Lions de la Teranga, qui ambitionnent d’aller le plus loin possible dans le Mondial, visent l’exploit face à la sélection aux « Three Lions ».

C’est donc ce soir qu’on saura le deuxième match du ¼ de finale de la Coupe du Monde. Ce sera soit France-Sénégal, France-Angleterre ou bien Sénégal-Pologne ou Angleterre-Pologne.

Sur quelles chaines suivre les matchs gratuitement ?

Le match France-Pologne sera retransmis en direct sur la chaine française TF1 et l’Allemande « ARD Das Erst ». Les deux chaines sont ouvertes sur le satellite Astra.

TF1 assurera également la retransmission du Sénégal-Angleterre à partir de 20h. En revanche, les deux chaines qataries gratuites beIN Sports et Al-Kass ne vont retransmettre aucun match aujourd’hui.