Mondial 2022 : où suivre les matchs gratuitement ce 30 novembre ?

La troisième et dernière journée des poules de la Coupe du Monde Qatar-2022 se poursuivra aujourd’hui avec le déroulement de quatre matchs. Des matchs des deux poules C et D et qui s’annoncent palpitants.

Lors de la journée d’hier, le représentant africain Sénégal a composté son billet qualificatif pour les 1/18e de finale après avoir battu l’Equateur (2-1). Il a accompagné le Pays-Bas qui s’est qualifié à la première place du groupe A. Sans surprise, il s’est imposé face au Qatar (2-0). Ce dernier quitte la compétition sans victoire, dans une première de l’histoire du Mondial pour un pays hôte.

Dans le groupe B, l’Angleterre s’est qualifié à la première place après sa victoire face au Pays de Galles (2-0), accompagné des USA qui se sont imposés face à l’Iran par la plus petite des marges.

Ainsi, on connait désormais les deux premiers matchs des huitièmes. En effet, on va assister à un Pays-Bas-Etas-Unis le 3 décembre à 16h et au Sénégal-Angleterre le 4 décembre à 20h.

Quel est le programme de ce 30 novembre ?

Pour aujourd’hui, on assistera aux matchs de la troisième et dernière journée des deux groupes C et D. Alors que la France s’est officiellement qualifiée du groupe D, c’est aujourd’hui qu’on saura qui de la Tunisie, le Danemark ou l’Australie va l’accompagner au deuxième tour du Mondial.

Les Tunisiens joueront leur dernière chance face aux Bleus. La victoire demeure impérative, mais leur mission s’annonce ardue face au tenant du titre. Quant au match Danemark-Australie, les Danois, tout comme les Tunisiens, devront gagner pour se qualifier, tandis que les Australiens ont besoin juste d’un petit nul. Les matchs se joueront à 16h.

Dans le groupe D, on va assister à des matchs palpitants à 20h, que ce soit Argentine-Pologne ou Arabie-Saoudite-Mexique. Les quatre équipes ne vont rien laisser au hasard puisqu’elles joueront pour la gagne afin de qualifier pour les 1/8e de finale.

Où suivre les matchs gratuitement ?

Les Algériens vont sans doute suivre avec un grand intérêt Tunisie-France. Il sera retransmit en direct sur les deux chaines sportives qataries beIN Sports et Al-Kass One. Elles sont ouvertes sur le satellite Nilsat. La chaine française TF1 et l’allemande ZDF assureront également la retransmission du match.

Le match Argentine-Pologne sera également retransmis sur TF1 et ZDF. Quant au match Arabie-Saoudite-Mexique, il sera retransmis sur beIN Sports et Al-Kass one.