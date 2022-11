Mondial 2022 : où suivre les matchs gratuitement ce 27 novembre ?

La Coupe du Monde 2022 se poursuit au Qatar. Aujourd’hui, quatre matchs sont au menu et qui s’annoncent palpitants. Il s’agit des matchs du Groupe E et du Groupe F.

Hier, le représentant arabe et africain, la Tunisie, s’est inclinée face à l’Australie (1-0). Alors que ce dernier garde toujours l’espoir de se qualifier pour le prochain tour, le pays voisin risque de quitter le Qatar plus tôt que prévu, étant donné que son dernier match se jouera face à la France.

En revanche, cette dernière a composté son billet qualificatif pour le prochain tour après avoir battu le Danemark (2-1), en attendant de connaitre l’identité de la nation qui la rejoindra pour les 1/8e de finale du Groupe D.

Ayant crée la grande surprise, en s’imposant face à l’Argentine de Messi (2-1), l’Arabie Saoudite n’a finalement pas confirmé à l’occasion du match qui l’a opposé à la Pologne. En effet, elle a concédé une défaite face à Lewandowski et consorts (0-2). L’Argentine, quant à elle, s’est rachetée de fort belle manière, en s’imposant brillamment face au Mexique (2-0). Les deux qualifiés pour les 1/8e de finale du Groupe C ne seront donc connus qu’après le déroulement de la troisième et dernière journée.

Quels matchs au programme ce 27 novembre ?

Pour aujourd’hui, il y aura quatre matchs au menu. D’abord, on va assister au Japon-Costa Rica du Groupe E à 11h. Ce sera un match entre deux nations avec des destins diamétralement opposés. En effet, le Japon veut gagner et assurer la qualif’ pour les 1/8e de finale, tandis que le Costa Rica, qui a prit une raclée lors du premier match face à l’Espagne (0-7), ne devra pas perdre pour éviter l’élimination.

La grande affiche sera sans doute celle de ce Groupe E. Les regards seront sans doute braqués vers Al-Bayt Stadium qui abritera Allemagne-Espagne à partir de 20h. Un faux pas est strictement interdit pour la « Nationalmannschaft » qui ne veut pas plier bagages et regagner l’Allemagne plus tôt que prévu.

Dans le Groupe F, on assistera à un beau match Maroc-Belgique à 14h. Les « Lions de l’Atlas » ont à cœur de résister face aux « Diables Rouges » et garder ainsi leurs chances intactes pour la qualif’. Dans le même groupe, le match Croatie-Canada s’annonce également palpitant à 17h.

Sur quelles chaines suivre les matchs gratuitement ?

Finalement, les deux chaines sportives qataries « beIN Sports » et « Al-Kass one » ne vont retransmettre aucun match d’aujourd’hui gratuitement.

Les Algériens, qui suivent avec un grand intérêt le Mondial qatari, pourront suivre les matchs d’aujourd’hui gratuitement à partir du petit écran sur la chaine allemande « ZDF ». Cette dernière est ouverte sur le satellite Astra et offre une excellente qualité d’image en HD.