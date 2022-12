Mondial 2022 : où suivre la finale Argentine – France gratuitement ?

Aujourd’hui, ce sera le dernier match de la Coupe du Monde Qatar-2022, à l’occasion du déroulement de la finale Argentine-France. Un match qui sera sans doute suivi avec un grand intérêt par tous les amoureux de la balle ronde du monde entier. La tendance va vers Messi et l’Albicelste car tout le monde veut voir le meilleur joueur de la planète brandir le fameux trophée à la fin du match et quitter ainsi la sélection par la plus grande porte.

Les regards seront braqués cet après-midi à Lusail Stadium qui abritera la finale de la Coupe du Monde Qatar-2022. Elle opposera l’Argentine à la France. Cette affiche de rêve va mettre aux prises les champions du monde en titre de Kylian Mbappé avec les vainqueurs de la dernière Copa America de Lionel Messi.

Les deux attaquants du Paris Saint-Germain, co-meilleurs buteurs de cette Coupe du monde 2022 au Qatar, auront deux objectifs bien différents. le Français peut être le premier joueur de moins de 24 ans à être double champion du monde depuis Pelé alors que l’Argentin a la possibilité de décrocher le seul titre qui manque à son incroyable palmarès. Quatre ans après avoir puni le génie argentin au cœur d’une chaude et incomparable après-midi d’été, la France se retrouve de nouveau sur la route de la Pulga. A Kazan, elle a pu mettre fin à la quête d’éternité du génie argentin.

L’Argentine veut la Coupe du Monde pour Messi

Deux ans après avoir annoncé une première (mais courte) retraite internationale, après un nouveau crève-cœur avec l’Albiceleste en Copa America, il n’aurait étonné personne de voir le Lionel Messi mettre la flèche pour de bon. Parce que c’était trop douloureux. Leo a eu besoin de souffler. Et puis, il a continué.

Aujourd’hui, il ne le regrette pas. Ce dimanche, il disputera face aux Bleus le match le plus important de sa vie, parce que c’est le dernier en Coupe du monde. Et que si ses exploits ont fini par banaliser l’exceptionnel, ces quatre-vingt-dix minutes à venir ne peuvent avoir le goût du commun. Dimanche, on sait que ce sera sa der en Coupe du monde. Et peut-être sous le maillot ciel et bleu.

Sur quelles chaines suivre le match gratuitement ?

Les Algériens vont sans doute suivre avec un grand intérêt la finale de la Coupe du monde . Ces derniers, auront plusieurs choix pour la suivre gratuitement en direct à partir de 16h.

En effet, les deux chaines sportives qataries « beIN Sports » et « Al-Kass-One », assureront la retransmission directe du match. Les deux chaines ouvertes sur le satellite Nilsat.

La chaine française « TF1 » et allemande « Das Erst » vont également retransmettre le match. Les deux chaines sont ouvertes sur le satellite Astra. Elles assureront la retransmission avec une très bonne qualité d’image en HD.