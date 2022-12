Mondial 2022 : le Maroc écrit l’histoire des participations arabes

Sans surprise, le Maroc s’est qualifié pour le 1/8e de finale de la Coupe du Monde. Une qualification historique, faut-t-il le dire, car c’est l’unique nation Arabe qui compte deux qualifications au deuxième tour d’une Coupe du Monde. Elle devient désormais la première sélection arabe à se qualifier à la tête du groupe.

Après l’élimination du Qatar, de l’Arabie-Saoudite et de la Tunisie, le Maroc est la seule sélection arabe qui reste en lice dans la Coupe du Monde. Sans surprise, il s’est qualifié pour le 1/8e de finale après avoir battu le Canada (2-1).

Le pays voisin s’est qualifié à la tête du groupe F avec 7 points, suivi de la Croatie avec 5 points. Cette dernière, l’a échappé belle face à la Belgique après que le match se soit soldé sur un score de parité de zéro partout.

Top of the group and into the Round of 16! 🙌

What a feeling for Morocco 🇲🇦#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022