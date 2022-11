Mondial 2022 : Ghorbal officiera un important match mercredi

L’arbitre algérien Mustapha Ghorbal va bel et bien officier un deuxième match lors de la Coupe du Monde Qatar-2022. Il s’agit du match de la 3e et dernière journée de la poule D, Danemark-Australie, et qui s’annonce décisif pour la qualification pour le deuxième tour de la compétition.

L’Algérie est représentée au Mondial qatari par l’arbitre international Mustapha Ghorbal et ses assistants. Il a déjà eu l’honneur d’officier un match, ayant opposé l’Equateur au Pays-Bas, où il a été l’auteur d’un arbitrage correct, faut-t-il le dire, dans un match qui s’est soldé sur un score de parité de un but partout.

Sa prestation n’est pas passée inaperçue. En effet, l’arbitre algérien et ses assistants ont été désignés pour officier un deuxième match lors du tournoi mondial. Seulement, ce sera un match plus important que celui de vendredi passé.

Ghorbal pour honorer l’arbitrage algérien

En effet, il s’agit du match opposant le Danemark à l’Australie. Il aura lieu mercredi à Al-Janoub Stadium à partir de 16h, pour le compte de la troisième et dernière journée de la poule D.

Un match qui revêt un cachet très important. La raison est simple, il s’annonce décisif pour la qualification pour les 1/18e de finale de la Coupe du Monde. Ceci dit, chaque équipe vise la victoire afin de rejoindre la France au deuxième tour.

Ainsi, Mustapha Ghorbal sera au sifflet. Il sera assisté de ses compatriotes Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali. Ils devront être à la hauteur de leur mission et assurer le bon déroulement de ledit match. Ce qui va leur permettre de gagner d’autres points après avoir officié correctement Equateur-Pays-Bas vendredi passé.

Ce sera aussi la meilleure façon pour honorer l’arbitrage algérien dans un match qui sera sans doute suivit avec un grand intérêt par les amoureux du ballon rond du monde entier.