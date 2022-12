Mondial 2022 : Ghorbal, Gourari et Etchiali enfin honorés par la FAF

La fédération algérienne de football a enfin honoré le trio arbitral Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali. Un hommage particulier a été rendu à ce dernier qui a annoncé sa retraite après le Mondial qatari.

L’Algérie était, certes, la grande absente de la Coupe du Monde Qatar-2022. Mais notre pays a été représenté par les trois arbitres Mustapha Ghorbal, Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari.

Les trois arbitres ont fait un très bon parcours remarquables. En effet, ils ont été désignés dans deux matchs de la phase de groupes. Il s’agit de Pays-Bas-Equateur et Australie-Danemark. Quant à Ghorbal, il a été désigné au Japon-Croatie et Croatie-Brésil, respectivement en 1/4 et en 1/8 de finale, mais comme quatrième arbitre.

Il faut dire que le trio arbitral algérien n’a pas été félicité par la fédération algérienne de football. Ce n’est qu’avant-hier, en marge de la réunion mensuelle du bureau fédéral, que la FAF l’a enfin honoré.

« En marge de la réunion statutaire mensuelle du bureau fédéral de la FAF, le Président, M. Djahid Zefizef et les membres du BF, ont tenu à rendre un vibrant hommage au trio arbitral algérien qui a officié brillamment lors de la Coupe du Monde Qatar -2022. Drapés dans leurs beaux costumes gris avec l’insigne de la FIFA, M.M. Mustapha Ghorbal, et ses deux assistants, M.M. Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari, ont été honorés par le président et les membres du bureau fédéral qui les ont félicités pour leur long parcours. Ponctué de fort belle manière lors du dernier Mondial Qatari ». A écrit la première instance du football national sur son site officiel.

Un hommage particulier rendu à Etchiali

Comme tout le monde le sait, l’arbitre assistant Abdelhak Etchiali a prit une décision importante juste après la fin de la Coupe du Monde. En effet, il a annoncé sa retraite. Un arbitre qui compte trois Coupe du Monde à son actif (2014,2018 et 2022) et qui quitte sa fonction après 10 ans de loyaux services. Ainsi, un hommage particulier lui a été rendu par le bureau fédéral de la FAF.

« Un hommage particulier a été rendu à l’arbitre assistant M. Etchiali qui a décidé de prendre sa retraite au lendemain de la Coupe du Monde, dont c’est la troisième participation après celles de 2014 au Brésil et 2018 en Russie, et après une longue et riche carrière de très haut niveau ». Ajoute la FAF.