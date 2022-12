Mondial 2022 : Ghorbal, encore une désignation dans un important match

La FIFA a désigné l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal dans un match du 1/4 de finale de la Coupe du Monde Qatar-2022. Seulement, il ne va pas officier le match comme arbitre principal, mais plutôt comme quatrième arbitre.

L’Algérie est représentée au Mondial qatari par l’arbitre international Mustapha Ghorbal et ses assistants. Il a déjà eu l’honneur d’officier un match, ayant opposé l’Equateur au Pays-Bas. Auteur d’un arbitrage correct, faut-t-il le dire, dans un match qui s’est soldé sur un score de parité de un but partout, il a eu une nouvelle chance pour arbitrer un autre match, à savoir Danemark-Australie.

Ses belles prestations ne sont pas passées inaperçues. En effet, l’arbitre algérien a été désigné dans match lors du tournoi mondial. Seulement, il ne sera pas cette fois au sifflet.

Ghorbal désigné 4e arbitre du match Croatie-Brésil

En effet, la FIFA a désigné Mustapha Ghorbal comme 4e arbitre dans un autre important match. Il s’agit de celui du 1/4 de finale qui opposera la Croatie au Brésil. Ce dernier aura lieu demain vendredi le 9 décembre à 16h. Comme ce fut le cas lors du match du 1/8e de finale opposant la Croatie au Japon.

C’est l’Anglais Michael Oliver qui sera au sifflet. Il sera assisté de ses compatriotes Stuart Burt et Gary Beswick.

Bien qu’il ne soit pas cette fois ci au sifflet, l’arbitre international algérien devra être à la hauteur de sa mission. Ce qui va lui permettre de gagner d’autres points, après avoir officié correctement Equateur-Pays-Bas et Danemark-Australie mais aussi après avoir accomplit convenablement sa tâche en tant que 4e arbitre lors du match Croatie-Japon. Autrement dit, une autre belle prestation lui permettrait à espérer de rester au Qatar, en vue d’être désigné dans d’autres matchs, le plus longtemps possible, voire même jusqu’à la fin du Mondial. Pour le moment, il est, d’ailleurs, le seul arbitre africain toujours en lice.

Ce sera aussi la meilleure façon pour honorer l’arbitrage algérien. Et ce, dans un match qui sera sans doute suivit avec un grand intérêt par les amoureux du ballon rond du monde entier.